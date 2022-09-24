'Була на заході єдиною жінкою': Камалія вперше розповіла, як познайомилася з чоловіком-мільярдером

Камалія вперше розповіла, як познайомилася з чоловіком-мільярдером/ instagram.com/kamaliyaofficial/

Українська співачка Камалія вперше розповіла, як вона 19 років тому зустріла свого чоловіка – пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Вони познайомилися на одному із заходів у Києві, і після того уже не розлучалися.

Перша зустріч нинішнього подружжя відбулася влітку – 15 липня. Про це Камалія розповіла в інтерв'ю Rostyslove Production на YouTube.

За словами співачки, вона перед першою зустріччю із Захуром пережила болісне розставання, і в той час саме боролася з депресивним станом. Її друг намагався допомогти їй, і запросив на неформальну зустріч впливових і успішних бізнесменів. І так вийшло, що вона була там єдиною жінкою.

"Попросили мене заспівати. Усі були чоловіки на цій зустрічі, я одна жінка. Їх було багато і всі заможні, всі бізнесмени. Захур був найбільш яскравий. У мене було таке відчуття, коли я його побачила вперше, що він світиться", – згадує співачка.

Вона зазначає, що ніколи раніше таких емоцій не відчувала. Уже через кілька днів від першої зустрічі чоловік запросив Камалію на обід, і далі у них зав’язався роман. Вона почала швидко закохуватися у нового знайомого.

З весіллям вирішили не тягнути. Камалія зі своїм обранцем щасливі у шлюбі уже упродовж 19 років. Вони виховують двох 9-річних доньок-близнючок – Арабеллу і Мірабеллу.

Раніше Камалія розповіла, що одна з її двоюрідних сестер, Юлія, зараз охороняє Україну від ворогів у складі ЗСУ. Кузина співачки – зв'язківець: вона знає багато, але розповісти "цивільним" не може. Проте співачка час від часу все-таки запитує її, коли ми переможемо окупантів.

Також раніше Камалія розповіла про своїх родичів з Росії, яким вона писала на початку війни, намагаючись показати, що відбувається насправді в Україні. Виявилося, що її родичі з РФ казали їй: "Трохи потерпіть, ми будемо разом, зараз тільки у вас нацистів перестріляємо".

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