Сестра співачки-мільйонерки Камалії служить у ЗСУ: "Запитуємо, коли перемога?"

Камалія розповіла про двоюрідну сестру, яка служить у ЗСУ / instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка, модель, акторка, Місіс світу і волонтерка Камалія в інтерв'ю для Rostyslove розповіла про непрості стосунки з тіткою, яка живе в Росії - мізки жінки повністю промиті рашистською пропагандою і говорити з нею про що-небудь практично неможливо.

Однак є у артистки і адекватні родичі, якими вона шалено пишається. Так Камалія розповіла, що одна з її двоюрідних сестер, Юлія, зараз охороняє Україну від ворогів у складі ЗСУ.

Кузина співачки - зв'язківець: вона знає багато, але розповісти "цивільним" не може. Однак Камалія зізнається - ні-ні, але запитує сестру про те, коли Україна здобуде перемогу.

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"Їй багато чого не можна говорити, але питаємо, як справи, як вона там. Запитуємо, коли перемога, а вона каже: "Думаю, що скоро", - каже Камалія.

Раніше український актор і ведучий, а нині - захисник України у складі спецпідрозділу авіарозвідки Даніель Салем повідомив трагічну новину про смерть побратима на фронті.

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