"Бункерна зараза": Потап записав гнівний вірш-звернення до Путіна

Потап записав гнівний вірш - звернення до Путіна / УНІАН

Відомий український продюсер і репер Олексій Потапенко (Потап) після чергової серії терористичних обстрілів Росією українських міст написав вірш - звернення до російського диктатора Володимира Путіна, якого назвав "бункерною заразою". Відповідний пост з'явився на сторінці артиста в соціальній мережі Instagram.

Потап попередив диктатора - мовляв, нікому не вдасться захопити Україну. Причому Путін далеко не перший тиран, який намагався це зробити.

За словами Потапенко, про Україну вже не один загарбник обламав зуби, проте всі, хто "меч встромляв у неньку, нині у могилі".

"Тільки ти, падлюка біла

Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу

Ти ж програєш, ти ж знаєш, що немає шансів

Хитро москаль наступає, то вночі, то вранці

Полетіли нові стріли, та ото залізо

Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза

Переколота, запухла ляже у могилу

Щоб знали всі - не варто лізти в Україну", – продекламував на камеру вірш Потап.

Нагадаємо, раніше Потап стверджував - він заочно, через свого батька, записався в територіальну оборону. І при цьому залишився за кордоном. У відповідь його шанувальники і колеги висловили сумнів у тому, що Потапенко дійсно уклав контракт.

Тоді Потап навів фотодоказ того, що він заочно записався до лав добровольчого формування територіальної громади (ДФТО).

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