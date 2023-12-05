Батькові Брітні Спірс лікарі відрізали ногу - ЗМІ

Батько Брітні Спірс Джеймі потрапив до лікарні з інфекцією ноги. Після п'яти невдалих операцій лікарі прийняли рішення про ампутацію

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Брітні Спірс, батько / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

71-річному Джеймі Спірсу, скандально відомому батькові легендарної американської попспівачки Брітні Спірс і її колишньому офіційному опікуну, ампутували ногу. Про це повідомляє портал TMZ з посиланням на свої перевірені джерела.

За інформацією таблоїду, у Джеймі була велика інфекція однієї з ніг, через яку він на кілька тижнів потрапив до лікарні. Після невдалих хірургічних втручань лікарі прийняли рішення про ампутацію. Більше деталей про операцію поки ніхто не повідомляє.

Як повідомляють журналісти, останнім часом Спірс-старший жив у постійному стресі через критику на свою адресу з приводу опікунства і виходу мемуарів його знаменитої дочки, де та розповів безліч шокуючих фактів про свою сім'ю.

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Джеймі вважає, що не заслужив подібного ставлення, адже в 2007 році він спеціально переїхав до Лос-Анджелеса з Луїзіани, щоб бути поруч з дочкою. Багато людей, які тоді брали участь у цій справі, говорили, що батько, можливо, врятував життя та кар'єру Брітні взагалі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брітні Спірс розлучається з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.

Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.

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