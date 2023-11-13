Марго Роббі і Бред Пітт б'ються між собою за право знімати кіно за книгою Спірс

Мемуари Брітні Спірс хочуть екранізувати. За права на зйомки борються компанії Марго Роббі, Різ Візерспун і Бреда Пітта.

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Бред Пітт і Марго Роббі хочуть екранізував скандальну книгу Брітні Спірс / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Зірки Голлівуду (і з недавніх пір) ‒ не тільки актори і продюсери ‒ Марго Роббі та Бред Пітт входять до списку кінорежисерів, які хочуть витратити величезні гроші за права на екранізацію скандальних мемуарів Брітні Спірс "Жінка в мені". Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Крім Роббі і Пітта, в число впливових продюсерів, які претендують на права на екранізацію мемуарів Брітні Спірс, входять також Шонда Раймс і відома "Блондинка в законі" Різ Візерспун. Раймс, чия компанія Shondaland Productions випустила такі хіти, як "Анатомія пристрасті" і "Бріджертони", написала сценарій для фільму "Перехрестя" 2002 році в якому головну роль виконала Брітні Спірс.

Але LuckyChap Productions Марго Роббі, Plan B Entertainment Бреда Пітта та Hello Sunshine Різ Візерспун також претендують на права на фільм.

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До слова, мемуари Спірс були продані тиражем 1,1 мільйона копій тільки в США за перший тиждень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брітні Спірс розлучається з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.

Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.

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