Бред Пітт яскраво відгуляв у Парижі 60-річний ювілей разом з молодою коханою

Голлівудський актор Бред Пітт відсвяткував 60-річний ювілей - зірку застали під час романтичного побачення з його новою дівчиною Інес де Рамон.

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Папараці застали Пітта і його кохану Інес де Рамон, коли вони виходили з готелю / фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Легендарний голлівудський актор і продюсер Бред Пітт відзначив свій 60 ‒ річний ювілей в Парижі разом зі своєю нинішньою коханою - 33-річною фітнес-тренеркою і дизайнером Інес де Рамон. Як пише видання DailyMail, також на банкеті були його діти від шлюбу з Джолі і найближчі друзі.

Папараці застали Пітта і де Рамон, коли вони виходили з готелю. Актор був одягнений в коричневу сорочку, сині джинси, які доповнив бежевими кросівками і елегантною курткою. Дівчина, з якою Бред зустрічається з кінця 2022 року, була в білій футболці і сірому кардигані. А очі вона прикрила червоними сонцезахисними окулярами.

"Він у стосунках, де його люблять і він любить. Його стосунки з більшістю його дітей люблячі. Він у хорошому місці. Все, чого Бред хоче в цьому році, – щоб його діти і він сам були щасливі", – розповів інсайдер з оточення Пітта.

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Нагадаємо, раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей-сина і дочку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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