Бред Пітт в Парижі з'явився на публіці з коханою, яка молодша за нього на 30 років

Бред Пітт з'явився на публіці разом зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон. А до того він познайомив кохану зі своїми дітьми.

Бред Пітт з новою коханою / фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Легендарний 59-річний голлівудський актор і продюсер Бред Пітт був помічений в компанії своєї нової коханої ‒ фітнес-тренера, 29-річної Інес де Рамон. Про це стало відомо з відео, яке було опубліковано в Twitter французького видання Paris Match.

У ролику Пітт і його дівчина насолоджуються компанією один одного на світській вечері в дорогому ресторані Fouquet's на Єлисейських полях.

Як повідомляє британський таблоїд The Daily Mail, перед вечерею Пітт вийшов на сцену 48-ї церемонії вручення кінопремії César Film Awards, щоб вручити нагороду легендарному режисерові Девіду Фінчеру (він теж потім пішов вечеряти в той ресторан).

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До слова, нещодавно інсайдер з оточення актора повідомив, що Пітт познайомив Інес з більшістю своїх дітей, яких він виховує з ексдружиною Анджеліною Джолі.

Exclusif : Brad Pitt et sa petite amie Inès de Ramon au Fouquet’s des Champs Élysées, après la cérémonie des César. #Cesar2023#bradpittpic.twitter.com/QZB6N72kxE — Paris Match (@ParisMatch) February 25, 2023

Раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і дочку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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