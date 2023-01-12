Бред Пітт назвав свою найулюбленішу інтимну сцену, яку він зіграв у кіно

Колишній чоловік Анджеліни Джолі любив на екрані багатьох спокусниць, але одна йому запам'яталася найбільше.

Бред Пітт і Шалейн Макколл під час зйомок "мильної опери" Даллас/ imdb.com

Голлівудський красень Бред Пітт за більш ніж 30 років кінокар'єри зіграв на екрані незліченну кількість постільних сцен. Серед них і інтим з Анджеліною Джолі у фільмі Містер і Місіс Сміт (подейкують, Пітт був настільки мастак, що саме з цієї близькості і почалися їхні багаторічні стосунки), і з Хеленою Бонем Картер в культовому Бійцівському клубі.

До того ж на його рахунку романи з визнаними голлівудськими красунями. Однак довгими зимовими вечорами він згадує не все це розмаїття та пишність кінокоханок. В інтерв'ю для журналу W він зізнався: перша та найкраща інтимна сцена була у нього за часів зйомок в "мильній опері" Даллас.

Пітт з'явився всього в чотирьох епізодах (з 1987 по 1988 рік) серіалу про життя заможної сім'ї з Техасу. Акторові пощастило зіграти бойфренда одного з ключових персонажів - Шарлотти Уейд у виконанні Шелейн Макколл.

Між артистами був короткостроковий роман і в реальному житті, тому на екрані молоді герої змогли показати справжню хімію. Сцени Пітта і Макколл були практично цнотливими - юні закохані валялися в сіні і пристрасно цілувалися.

"Це було в шоу Даллас. Нам доводилося валятися на сіні в сараї. Я не думаю, що у мене були вказівки, як себе вести: Я просто катався і дурів", - згадує Бред Пітт.

Раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і дочку.

Також американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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