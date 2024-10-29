Молодий коханий зробив співачці Lama пропозицію руки і серця

Наталя Дзеньків розповіла, що думає про шлюб та весільну церемонію.

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Lama новини - Лама заручилася зі своїм бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com/lamaukraine

Що розповіла Lama:

Бойфренд співачки, який молодший за неї на 18 років, уже кликав її заміж

Зірка не мріє про весілля, але точно знає, яким воно буде

Українська співачка Lama (справжнє ім'я - Наталя Дзеньків) лише в січні 2024 року розповіла, що вже багато років вона не самотня. Влітку зі своїм коханим Романом Лама відсвяткувала восьму річницю.

У своєму недавньому інтерв'ю для М1 артистка натякнула, що не проти узаконити стосунки зі своїм обранцем. Тим паче що Роман, як з'ясувалося, вже давно покликав Наталю заміж.

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Поки що артистка не поспішає під вінець, адже переконана, що сама пропозиція набагато важливіша за весільну церемонію. Для неї це - досить яскравий і абсолютно очевидний сигнал про те, що чоловік готовий пов'язати своє життя з нею.

"Це (весілля - прим. редактора) можливо. Якщо буде така потреба, щоб це відбулося. Пропозиція вже була давно. Це найцікавіше - пропозиція, бо далі все нецікаво. Коли тобі робить пропозицію твій чоловік, красиво, романтично, це вже означає те, що він хоче на тобі одружитися. А далі краще цього не треба", - переконана Дзеньків.

Утім, про те, яким могло б бути її весілля, Лама все ж замислюється. Вона розповіла, що хоче скромну церемонію. Можливо, на узліссі, в будинку біля якого Наталя живе зі своїм обранцем.

Хто така Lama? Lama (справжнє ім'я - Наталія Дзеньків) - українська співачка, авторка пісень і засновниця однойменного поп-рок гурту (2005). Випустила три альбоми та дві збірки. Робила перерву в кар'єрі, але повернулася до активної творчості та виступів під час повномасштабної війни.

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