Близький друг покійного Дмитра Капранова розкрив причину його раптової смерті

Брат-близнюк Капранова повідомив, коли і де відбудеться прощання з українською легендою.

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Дмитро Капранов помер - причина смерті Дмитра Капранова / колаж: Главред, фото: facebook.com/KapranovyBraty

Український публіцист, музикант і громадський діяч Віталій Капранов сьогодні повідомив трагічну новину - раптово помер його брат-близнюк, колега і соратник Дмитро Капранов. Його відхід став ударом для багатьох.

Від коментарів про причини смерті брата Віталій утримався. Що призвело до смерті Дмитра Капранова розповів близький друг діячів Сашко Лірник в інтерв'ю для Oboz.ua.

Він зазначив, що літератор мав проблеми із серцем, проте лікарі не давали трагічних прогнозів. Сьогодні вранці Дмитру стало погано, а трохи згодом його життя обірвав серцевий напад.

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"Мені абсолютно не хочеться зараз щось коментувати, просто скажу: що брати Капранови – це частина мого Всесвіту. Мені настільки гірко, що не годен зараз навіть підібрати слова… Для мене Україна – це вони. Дмитро мав проблеми з серцем, хворів. Ми всі переживали, але лікарі казали, що все нормально. А тут стало погано зранку – і все. Позавчора ми ще бачилися – він так жартував гарно", - каже друг покійного.

Пізніше Віталій Капранов вийшов на зв'язок із підписниками і в соціальних мережах повідомив, що похорон Дмитра відбудеться в четвер, 18 квітня. Відспівування Дмитра Капранова розпочнеться об 11:00 у Михайлівському Золотоверхому монастирі, а поховають його на Байковому кладовищі.

Хто такі брати Капранови Віталій Капранов і Дмитро Капранов (Брати Капранови) - українські видавці, письменники, публіцисти. За даними Вікіпедії, на початку 1990-х років брати Капранови видавали в Москві українську газету "Тинди-Ринди" і журнал української фантастики "Брати". У 1998 році Капранови переїхали до Києва, вважаючи, що українці повинні жити в Україні. Не зумівши видати свою книгу, вони вирішили самі стати видавцями. Перший книжковий проєкт Капранових - каталог книг українською мовою поштою "Книгоноша". У 2000 році вони організували видавництво "Зелений пес". Першою випущеною книжкою став роман Леоніда Кононовича "Я, зомбі". Крім літературної, видавничої, торговельної та громадської діяльності брати Капранови займаються публіцистикою, друкуючись у різних українських ЗМІ.

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