Білоножко розповіла, як дізналася про смерть чоловіка

Вдова артиста Віталія Білоножка, співачка і його колега Світлана Білоножко розповіла про те, як дізналася про смерть народного артиста.
Як розповіла вона в інтерв'ю "Обозревателю", ще напередодні ввечері вона була у свого чоловіка в лікарні і не уявляла, що це може бути останній раз, коли вона бачиться з ним.
За словами артистки, після Нового року Віталій Білоножко почувався недобре, тож дружина викликала швидку: "Забрали в стаціонар. І начебто все йшло нормально, лікувався. І раптом мені вранці телефонує молодший син: "Мамо, сказали, що тато помер. Що це таке?" Я взагалі на секунду перестала чути і бачити. У Віталія не витримало серце... Його заводили-заводили - але нічого не могли зробити".
За словами вдови, проблеми із серцем - це дивно, адже артист напередодні проходив обстеження, де лікар сказав, що серце слабке, але з цим можна жити.
"Знаєте, у нього це серце було дуже добре, вболівав за всіх. Мабуть, таке вироблене, стільки всього брав на себе", - каже виконавиця.
За словами артистки, коли востаннє вона бачилася з чоловіком у лікарні, нічого не віщувало біди. "Хіба ж розуміла того вечора, що більше не побачимося? - розповідає вона. - Я приїхала до нього в лікарню, говорили про буденне. "Як там удома?" - "Усе добре". - "Ти ж погодуй моїх павичів". - "Не переживай - ти ж мене всього навчив, знаю, що потрібно робити". З нами були сини. Пам'ятаю, сміялися, згадуючи що-небудь. Була дуже тепла атмосфера", - розповіла вона.
Раніше стало відомо, від чого помер Віталій Білоножко. Про це розповіла вдова артиста, співачка Світлана Білоножко. Останні дні він провів у лікарні, проте лікарі не змогли врятувати життя Віталію Васильовичу.
Між тим співак до останнього підтримував зв'язок із шанувальниками. Його соціальні мережі відкрили громадськості, про що говорив у свої останні дні покійний Білоножко. Зазначається, що слова артиста пронизані передчуттями близького кінця.
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