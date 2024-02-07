Білоножко розповіла, як дізналася про смерть чоловіка

Вдова артиста каже, що бачилася з ним напередодні і не здогадувалася, що це востаннє.

https://glavred.net/stars/bilonozhko-rasskazala-kak-uznala-o-smerti-muzha-10539722.html Посилання скопійоване

Світлана Білоножко поділилася особистою драмою / Колаж Главред, фото armyinform, kp.ua

Вдова артиста Віталія Білоножка, співачка і його колега Світлана Білоножко розповіла про те, як дізналася про смерть народного артиста.

Як розповіла вона в інтерв'ю "Обозревателю", ще напередодні ввечері вона була у свого чоловіка в лікарні і не уявляла, що це може бути останній раз, коли вона бачиться з ним.

За словами артистки, після Нового року Віталій Білоножко почувався недобре, тож дружина викликала швидку: "Забрали в стаціонар. І начебто все йшло нормально, лікувався. І раптом мені вранці телефонує молодший син: "Мамо, сказали, що тато помер. Що це таке?" Я взагалі на секунду перестала чути і бачити. У Віталія не витримало серце... Його заводили-заводили - але нічого не могли зробити".

відео дня

За словами вдови, проблеми із серцем - це дивно, адже артист напередодні проходив обстеження, де лікар сказав, що серце слабке, але з цим можна жити.

"Знаєте, у нього це серце було дуже добре, вболівав за всіх. Мабуть, таке вироблене, стільки всього брав на себе", - каже виконавиця.

За словами артистки, коли востаннє вона бачилася з чоловіком у лікарні, нічого не віщувало біди. "Хіба ж розуміла того вечора, що більше не побачимося? - розповідає вона. - Я приїхала до нього в лікарню, говорили про буденне. "Як там удома?" - "Усе добре". - "Ти ж погодуй моїх павичів". - "Не переживай - ти ж мене всього навчив, знаю, що потрібно робити". З нами були сини. Пам'ятаю, сміялися, згадуючи що-небудь. Була дуже тепла атмосфера", - розповіла вона.

Раніше стало відомо, від чого помер Віталій Білоножко. Про це розповіла вдова артиста, співачка Світлана Білоножко. Останні дні він провів у лікарні, проте лікарі не змогли врятувати життя Віталію Васильовичу.

Між тим співак до останнього підтримував зв'язок із шанувальниками. Його соціальні мережі відкрили громадськості, про що говорив у свої останні дні покійний Білоножко. Зазначається, що слова артиста пронизані передчуттями близького кінця.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.