Безвусий юнак: Євген Клопотенко здивував архівними фотами зі своєї юності

Відомий кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко здивував армію фанатів своєю зовнішністю в 21 рік на архівних фото.

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Як видно, за минулі роки Євген Клопотенко сильно змінився / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко приголомшив армію своїх фоловерів в Instagram власними фото з юності.

Річ у тім, що в цій соцмережі дедалі більшої популярності набирає тренд, коли користувачі показують свої фото в 21-річному віці.

Євген вирішив також порадувати фанатів кількома архівними фотографіями. Причому за минулі роки він сильно змінився - зокрема, в юності у нього ще не було фірмових кучерів і вусів. На одному з фото він позував фотографу в білих шортах на тлі моря. Разом із друзями Клопотенко усміхався і безтурботно мружився від сонячного світла. До того ж на плечах майбутньої кулінар-зірки лежить український прапор.

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Потім Євген опублікував ще одне фото, де йому 21 рік. Ймовірно, знімок був зроблений під час заходу, коли юнак теж був разом із друзями.

Нагадаємо, раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що в питаннях кохання він віддає перевагу нетрадиційному підходу: вірним він може бути лише одній коханій - кулінарії.

Також популяризатор української кухні без натяків прокоментував чутки про свою орієнтацію - Клопотенко чесно відповів на запитання, чи зміг би зробити камінг-аут.

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