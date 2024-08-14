Бездітна: колишня Остапчука відповіла на чутки про безпліддя

Українська блогерка та юристка Христина Остапчук - колишня дружина шоумена Володимира Остапчука прокоментувала своє можливе безпліддя.
На своїй сторінці в Instagram, вона прокоментувала чутки про те, що її колишній чоловік нібито розлучився з нею через те, що вона безплідна.
Днями колишня обраниця шоумена перевірила своє жіноче та репродуктивне здоров'я. Христина хотіла переконатися, чи всі показники в нормі та чи впливають її проблеми з ниркою на здатність у майбутньому народити. Цим вона відверто поділилася з підписниками у своїй соціальній мережі.
Однак знайшлися й ті користувачі, які помітили в словах Горняк прихований підтекст. Вони почали виписувати блогерці, що вона - "бездітна", мовляв, тому її й кинув шоумен.
Хто такий Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не лише своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілія та сина Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.
Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.
У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.
Тим часом, вона зазначила, що вона ще "ого-го". "Хто каже, що я старенька і вже безплідна, хочу сказати, що я ще ого-го, мій АМГ (антимюллерів гормон) навіть трохи вищий за норму. Лікарі задоволені, і я теж. Все, що я в майбутньому хочу зробити, це тільки тому, що я не хочу хвилюватися, а не тому, що маю показання. І це говорить про те, що відкладене материнство - класна штука, якщо ви не маєте можливості стати мамою", - відповіла на закиди Христина.
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Нагадаємо, Катя Остапчук переконана, що діти її чоловіка ще надто малі, щоб розібратися в закручених стосунках між батьком і його колишніми дружинами; нова дійова особа лише збентежить їх. До того ж вона не хоче втручатися в спілкування Володимира.
А також Катерина Полтавська підтвердила - вона і Володимир розписалися. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото весільного букета і її з чоловіком рук, на яких красувалися обручки. При цьому журналістка зазначила, що був тільки розпис, без весільної церемонії.
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