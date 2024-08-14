УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Бездітна: колишня Остапчука відповіла на чутки про безпліддя

Олена Кюпелі
14 серпня 2024, 14:12
44
Христина Горняк прокоментувала чутки про те, як збирається стати мамою.
Христина Горня, Володимир Остапчук, Катерина Полтавська
Христина Горня, Володимир Остапчук, Катерина Полтавська / колаж: Глафред, фото: instagram.com/kristygor/, instagram.com/vova_ostapchuk/

Українська блогерка та юристка Христина Остапчук - колишня дружина шоумена Володимира Остапчука прокоментувала своє можливе безпліддя.

На своїй сторінці в Instagram, вона прокоментувала чутки про те, що її колишній чоловік нібито розлучився з нею через те, що вона безплідна.

Днями колишня обраниця шоумена перевірила своє жіноче та репродуктивне здоров'я. Христина хотіла переконатися, чи всі показники в нормі та чи впливають її проблеми з ниркою на здатність у майбутньому народити. Цим вона відверто поділилася з підписниками у своїй соціальній мережі.

відео дня

Однак знайшлися й ті користувачі, які помітили в словах Горняк прихований підтекст. Вони почали виписувати блогерці, що вона - "бездітна", мовляв, тому її й кинув шоумен.

Хто такий Володимир Остапчук

Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не лише своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілія та сина Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.

Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.

У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.

Тим часом, вона зазначила, що вона ще "ого-го". "Хто каже, що я старенька і вже безплідна, хочу сказати, що я ще ого-го, мій АМГ (антимюллерів гормон) навіть трохи вищий за норму. Лікарі задоволені, і я теж. Все, що я в майбутньому хочу зробити, це тільки тому, що я не хочу хвилюватися, а не тому, що маю показання. І це говорить про те, що відкладене материнство - класна штука, якщо ви не маєте можливості стати мамою", - відповіла на закиди Христина.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, Катя Остапчук переконана, що діти її чоловіка ще надто малі, щоб розібратися в закручених стосунках між батьком і його колишніми дружинами; нова дійова особа лише збентежить їх. До того ж вона не хоче втручатися в спілкування Володимира.

А також Катерина Полтавська підтвердила - вона і Володимир розписалися. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото весільного букета і її з чоловіком рук, на яких красувалися обручки. При цьому журналістка зазначила, що був тільки розпис, без весільної церемонії.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Володимир Остапчук
Реклама

Головне за день

Якими будуть подальші дії ЗСУ в Курську: названо три можливі сценарії

Якими будуть подальші дії ЗСУ в Курську: названо три можливі сценарії

15:11 Україна
Курська область - розмінна монета: як Україна готується до "торгів" з Трампом

Курська область - розмінна монета: як Україна готується до "торгів" з Трампом

14:29 Україна
Наймасштабніша атака за час війни: Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ – ЗМІ

Наймасштабніша атака за час війни: Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ – ЗМІ

14:28 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes 3494

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes

До 500 відмовників із Петербурга запакували у літак на Курськ: що відбувається 2326

До 500 відмовників із Петербурга "запакували" у літак на Курськ: що відбувається

Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля 1935

Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля

Путіністка Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ - всі подробиці 1778

Путіністка Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ - всі подробиці

Останні новини

15:17

Кохання по-римськи: Марк Цукерберг встановив своїй дружині статую у повний зріст

15:11

Якими будуть подальші дії ЗСУ в Курську: названо три можливі сценарії

14:59

"Я зараз покажу, як борщ готувати": дивовижний рецепт - уся справа в одному секретіВідео

14:35

Відомий в РФ співак підтримав Курську операцію ЗСУ та побажав Україні перемоги

14:29

Курська область - розмінна монета: як Україна готується до "торгів" з Трампом

Путін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – КочетковПутін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – Кочетков
14:28

Наймасштабніша атака за час війни: Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ – ЗМІВідео

14:17

Московська донька Ольги Сумської вийшла на зв'язок - який вона зараз має вигляд

14:12

Бездітна: колишня Остапчука відповіла на чутки про безпліддя

14:10

Просуваємось далі: Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в Курську

Реклама
14:09

Світлана Білоножко звернулася до юної дружини Віталія Білоножка: "Можеш поплакати"

14:05

Як відмити плиту до блиску простим способом: жир і нагар моментально зникнутьВідео

13:34

Мінус ще одна "пташка": ЗСУ знищили російський Су-34 в Курській області

13:31

ЗСУ в російській Суджі: українські журналісти вперше приїхали в Курську областьВідео

13:13

Падалко розповіла, як війна вплинула на вибір професії її 17-річного сина

13:13

Ціни стрімко зменшуються: в Україні різко дешевшає низка продуктів

13:07

НАБУ розслідує, як екскерівники НАЗК виписували "відрядження" Шабуніну - ЗМІ

13:05

Артистки кажуть, що дуже дорого: Андрюшин розсекретив прайс за послуги мейку

12:53

Тодоренко розповіла про третю дитину

12:42

Україну накриє спека понад +30 градусів: стала відома точна дата

12:39

"Не було часу на розголос": Жана Беленюка обікрали на Олімпійських іграх

Реклама
12:32

Лише за червень та липень Порошенко став багатшим на понад 38 мільйонів – реєстр декларацій НАЗК

12:10

Чому Путін не поспішає захищати Курськ: відповідь полковника ЗСУ в запасі

12:02

ЄС підтримує наступ на Курщині: неочікуваний результат розмови Борреля з Кулебою

11:52

Як насправді готувався наступ на Курську область: у NYT розкрили вражаючі подробиці

11:42

"Він ніколи на це не піде": аналітик назвав найбільший страх Лукашенка

11:34

Кочетков оцінив, чи буде "бойовий тіктокер" Лукашенка воювати з Україною

11:34

Китайський гороскоп на завтра 15 серпня: Півні - будьте обережні, Бикам - похмурий настрій

11:10

Чому волосся швидко сивіє: неочікуваний результат дослідження вчених

11:09

"Путін в шоковому стані": РФ не зможе потужно відповісти на операцію на Курщині – Самусь

10:59

Білорусь розвалиться слідом: Кочетков пояснив панічні настрої Лукашенка щодо РФ

10:59

Із Донеччини нікого не перекидають: військовий розкрив, що відбувається на Курщині

10:42

Мрія збулася: що подарував чоловік Катерині Бужинській на 45-річчя

10:26

Церковне свято 14 серпня: що заборонено робити у день закінчення Успенського посту

10:16

Служба з 18 років: відомо, чи будуть знижувати мобілізаційний вік в Україні

09:57

Нічна атака дронів: у двох областях під удар потрапили об'єкти інфраструктури

09:26

Штурми закінчаться великими втратами: військовий про ситуацію в Часовому Яру

09:17

"Ніби помер": шанувальники не впізнали чоловіка померлої Анастасії Заворотнюк

08:53

Було 10 "прильотів": дрони атакували аеродроми в РФ, з яких окупанти бомблять Україну

08:26

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes

08:11

"Це помста": Пугачова і Галкін "розвели" путіністку Доліну на 180 млн рублів - росЗМІ

Реклама
07:36

"Серйозна дилема для Путіна": Байден уперше прокоментував операцію ЗСУ на КурщиніВідео

06:51

РФ виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ - WSJ

06:02

Зовнішньополітичний аспект курської операціїПогляд

05:50

"Треба позбавити РФ цих можливостей": експерт сказав, як "зламати" логістику окупантівВідео

05:22

Гороскоп на завтра 15 серпня: Стрільцям - брак мотивації, Козерогам - прилив натхнення

05:21

Інтенсивність боїв на Донбасі спаде: Мусієнко назвав терміниВідео

04:50

Масаж для обличчя від зморшок: японки поділились дивовижним лайфхаком

04:10

Перенаселення Землі не за горами: вчені назвали країни з демографічним бумом

03:40

Більшість навіть не здогадується: що може "вбити" автомобільний акумулятор

03:07

Операція ЗСУ в Курській області: стали відомі наслідки відключення Курської АЕС

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти