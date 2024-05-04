Тричі викликав швидку: Остапчук загримів до лікарні з "емоційним" діагнозом

Український шоумен Володимир Остапчук, який закрутив роман із молодою журналісткою Катериною Полтавською, щойно закінчився його шлюб із нотаріусом і блогеркою Христиною Горняк, опинився в лікарні.
На своїй сторінці у Facebook Остапчук поділився кадрами, як лежить під крапельницями, а також показав медичних працівників. За словами шоумена, лікарі тричі приїжджали до нього, а пізніше він сам зібрався і поїхав в одну з приватних лікарень Києва.
"Діагноз "нервовий зрив". Так що бережіть себе і нерви", - радить Остапчук.
Хто такий Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілія та сина Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.
Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.
У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.
Нагадаємо, колишня дружина відомого українського шоумена Володимира Остапчука,блогерка і нотаріус Христина Горняк розповіла, чому поділ спільно нажитого майна все ще триває.
Раніше також Катерина Полтавська підтвердила - вона і Володимир розписалися. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото весільного букета і її з чоловіком рук, на яких красувалися обручки. При цьому журналістка зазначила, що був тільки розпис, без весільної церемонії.
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