Без шансів, без варіантів: адвокати оцінили, чи може Доліна повернути майно

Виконавиця Лариса Доліна залишилася і без житла, і без понад 100 тисяч доларів, які отримала від "продажу" квартири. Адвокат оцінив шанси повернути майно.

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Адвокат оцінив шанси Доліної повернути квартиру / колаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Нещодавно українці покепкували з путіністки, яка підтримує війну, і любителька Кремля перевела 112 мільйонів на "Азов".рнбо

У січні 2023-го співачка Лариса Доліна наряду з іншими відомими росіянами потрапила у під санкції України. А тепер влипла у ще більший казус.

За версією російських ЗМІ, зараз Лариса Долина перебуває у шоковому стані, оскільки її соцмережі зламані, вона віддала шахраям велику суму, до того ж втратила дорогу квартиру.

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Хто така Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Зараз із нею працюють юристи, які намагаються зробити все, щоб повернути нерухомість зірці, однак, схоже, результату так і не дочекаються.

"У разі, якщо Лариса Долина зможе довести, що вона не продавала нікому квартиру і не підписувала відповідні документи, щоб від її особи ніхто не мав права продавати нерухомість, то, безумовно, угода буде анульована судом. Покупцям квартири для повернення своїх грошей доведеться подавати до суду, звичайно, не на пані Долину, а на продавця безпосередньо тих, з ким вони підписали договір купівлі-продажу. Але боюся, що в цій історії будуть одні потерпілі та збитки", — прокоментував ситуацію російському "СтарХіту" адвокат Олександр Добровінський.

Путіністка Ларіса Доліна - останні новини

Як відомо, нещодавно любителька Путіна Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ.

Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поплакалася, що стала жертвою "дуже хитрих і спланованих дій".

На своїй сторінці в соцмережах прихильниця диктатора Путіна навіть заявила, що люди, з якими вона контактувала, нібито перебувають в Україні.

"За цим фактом порушили кримінальну справу, мене визнали потерпілою, а на мою квартиру наклали арешт. Шахраї перебувають на території України, і щойно вони виклали в соцмережах нібито від мене звернення жахливого характеру, в якому немає ні слова правди", - сказала Доліна.

РосЗМІ StarHit написало, що невідомі, прикинувшись співробітниками спецслужб, переконали Доліну в тому, що їй потрібно продати квартиру, оскільки нею зацікавилися шахраї.

Також на сторінці путіністки в Instagram опубліковано пости із закликами донатити на підтримку українських захисників. Від імені артистки йдеться про те, що насправді вона свідомо продала свою нерухомість, щоб переказати гроші на підтримку бригади Національної гвардії України "Азов".

Згодом путініст Барецький вирішив, що Ларису Доліну могли підставити Пугачова і Галкін. Начебто до схеми причетні Пугачова і Галкін, оскільки Доліна не підтримала подружжя, коли вони засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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