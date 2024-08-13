Путіністку Долину обдурили шахраї на мільйони та тепер виганяють із дому

Співачка так радіє, що окупанти позбавляють українців даху над головою, а тепер і сама ризикує залишитися без гроша за душею і з голим тилом.

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Лариса Доліна новини - Доліну шахраї обдурили на квартиру і мільйони доларів / колаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Російську співачку Ларису Доліну, яка жила в Одесі, а тепер з диким запалом підтримує криваві злочини країни-окупанта, наздогнала карма за її слова і вчинки - її переслідують фінансові невдачі. У липні через безгрошів'я артистці довелося закласти заміську нерухомість, а тепер вона залишилася без квартири в столиці країни-агресора і великої суми грошей.

Втрати Лариси Доліної оцінюють в 1.5 млн доларів. Про це повідомляють росЗМІ.

Лариса Доліна нібито стала жертвою телефонних шахраїв. Вона за їхньою порадою виставила свою п'ятикімнатну квартиру на продаж. З'явилися покупці, які передали путіністці гроші, а вона, у свою чергу, вивела всю суму на "безпечний рахунок" - знову-таки за порадою аферистів.

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Таким чином Лариса Доліна заишилася без оплати за квартиру та без самої квартири. Однак житло співачка залишати відмовляється. Преса країни-окупанта повідомляє, що нещодавно нові власники намагалися потрапити в уже свою квартиру, на що співачка викликала поліцію. Покупців доставили до поліцейської дільниці.

Квартира Лариси Доліної, яку в неї виманили аферисти / колаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

Квартира Лариси Доліної, яку у неї виманили аферисти / колаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

Квартира Лариси Доліної, яку у неї виманили аферисти / колаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

Хто така Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Лариса Доліна - останні новини:

Раніше путіністка Доліна вже опинялася на вулиці. На початку своєї кар'єри її з дому виставив чоловік. Тоді співачка відмовилася від доньки і поїхала в столицю країни-окупанта.

Також пропагандистська співачка сплюндрувала прапор країни-агресора, що розлютило росіян. Немолода Доліна напнула на себе безглузде вбрання, від якого у багатьох заболіли очі.

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