Російську співачку Ларису Доліну, яка жила в Одесі, а тепер з диким запалом підтримує криваві злочини країни-окупанта, наздогнала карма за її слова і вчинки - її переслідують фінансові невдачі. У липні через безгрошів'я артистці довелося закласти заміську нерухомість, а тепер вона залишилася без квартири в столиці країни-агресора і великої суми грошей.
Втрати Лариси Доліної оцінюють в 1.5 млн доларів. Про це повідомляють росЗМІ.
Лариса Доліна нібито стала жертвою телефонних шахраїв. Вона за їхньою порадою виставила свою п'ятикімнатну квартиру на продаж. З'явилися покупці, які передали путіністці гроші, а вона, у свою чергу, вивела всю суму на "безпечний рахунок" - знову-таки за порадою аферистів.
Таким чином Лариса Доліна заишилася без оплати за квартиру та без самої квартири. Однак житло співачка залишати відмовляється. Преса країни-окупанта повідомляє, що нещодавно нові власники намагалися потрапити в уже свою квартиру, на що співачка викликала поліцію. Покупців доставили до поліцейської дільниці.
Хто така Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
Лариса Доліна - останні новини:
Раніше путіністка Доліна вже опинялася на вулиці. На початку своєї кар'єри її з дому виставив чоловік. Тоді співачка відмовилася від доньки і поїхала в столицю країни-окупанта.
Також пропагандистська співачка сплюндрувала прапор країни-агресора, що розлютило росіян. Немолода Доліна напнула на себе безглузде вбрання, від якого у багатьох заболіли очі.
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