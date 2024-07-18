Вагітна: блогер-пліткар видав "дружній злив" на Остапчука та його дружину

Подейкують, що Катерина Полтавська вагітна від Остапчука.

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Володимир Остапчук, Катерина Полтавська / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Скандальний український блогер Богдан Беспалов з посиланням на свої перевірені джерела повідомив, що чергова дружина телеведучого Володимира Остапчука Катя Полтавська - вагітна.

Як написав Беспалов на своїй сторінці в Telegram, таким чином нібито Полтавська збирається зберегти сім'ю.

"Останні півроку стали досить кризовими для Остапчуків. Катя запарила Володьку. Катька зі свого боку вирішила зробити все можливе і неможливе, щоб утримати краша свого життя. Нічого розумнішого не придумала як вагітність. У дію пішли всі старі перевірені методи зваблювання і пізнання камасутри. Володька зі свого боку ламав голову, як не потрапити під заклик і як знайти законну можливість спокійно виїжджати на корпоративи і відпочинок", - пише Беспалов.

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Беспалов про Остапчука / Скріншот Телеграм

Беспалов додає, що для Остапчука - це буде третя дитина якраз, тому він зможе законно виїжджати на корпоративи та відпочинок.

Тим часом, пара поки ніяк не коментувала нові плітки від блогера.

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Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська зізналася, чи не боїться, що ведучий її кине так само, як своїх двох попередніх дружин.

Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тож поки що вони не спілкуються.

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