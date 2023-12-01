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"Не бачу сенсу": дівчина Остапчука розповіла про спілкування з дітьми шоумена

Руслана Заклінська
1 грудня 2023, 20:02
Катерина Полтавська, розповіла про свої стосунки з дітьми Володимира Остапчука від попереднього шлюбу.
'Не бачу сенсу': дівчина Остапчука розповіла про спілкування з дітьми шоумена
Кохана Остапчука відповіла чи спілкується з його дітьми / Колаж: Главред, фото: instagram.com/poka.tya, instagram.com/vova_ostapchuk

Катерина Полтавська, дівчина ведучого Володимира Остапчука, відповіла на запитання підписників, зокрема про спілкування з дітьми Остапчука від першого шлюбу. Катерина пояснила, що малеча живе в Канаді, тому вони поки не мають можливості бачитися. Про це Катерина Полтавська повідомила у своєму Instagram.

Відомо, що в Володимира Остапчука є двоє дітей від першого шлюбу. З ексдружиною Оленою Войченко у них є 9-річна донька Емілія та 5-річний син Еван-Олександр.

Нинішня обраниця ведучого пояснила, що діти проживають у Канаді зі своєю власною родиною і це є для неї певною причиною віддаленості. Катерина зазначила, що якби діти жили в Україні і вони могли би частіше зустрічатися, вона б безумовно спілкувалася з ними.

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"Малі живуть в Канаді. Я поки не бачу в цьому сенсу. У них є мама й тато. Якби вони жили в Україні і я з ними бачилася, то, звичайно, що спілкувалася б", - сказала Полтавська.

'Не бачу сенсу': дівчина Остапчука розповіла про спілкування з дітьми шоумена
Відповідь Катерини / Фото: instagram.com/poka.tya

Також Катерина розповіла про те, що її дратує у чоловікові. Вона відзначила, що Володимир любить чисоту, що стає для неї причиною невеличких ранкових несподіванок. Вона уточнила, що, хоча вона також цінує чистоту, чоловік перевершує її у цьому питанні.

"Те, що він дуже любить чистоту. Я теж її люблю, але не настільки. Сьогодні розбудив мене тим, що пилесосив, наприклад", - поділилась кохана Остапчука.

Нагадаємо, нещодавно у своєму Instagram Полтавська опублікувала фото ліжка з коробкою помідорів та підписала його як "важкий ранок" чим заінтригувала підписників. У свою чергу шанувальники припустили про можливу вагітність.

Також колишня дружина Остапчука, блогерка та нотаріус Христина Горняк, підтвердила, що готується до серйозної операції з видалення нирки. Гострої необхідності у цьому немає, але вона вирішила пройти через цю процедуру. Горняк планує оперуватись в Австрії.

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