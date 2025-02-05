Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Нерівно дихав навіть за часів Джей Ло: в Аффлека нова голлівудська фаворитка

Анна Підгорна
5 лютого 2025, 01:30
8
Зовсім недавно розлучилася акторка, яка подобалася Бену Аффлеку багато років.
Бен Аффлек
Бен Аффлек особисте життя - названо ім'я акторки, яка подобається Аффлеку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Короткий зміст:

  • Бен Аффлек - холостяк із весни 2024 року
  • У січні 2025-го про своє розлучення повідомила голлівудська зірка, яка давно подобається Аффлеку

У квітні 2024 року Бен Аффлек і Дженніфер Лопес розлучилися - чутки про те, що їхній шлюб за два роки розладнався, підтвердилися вже в серпні. Приблизно тоді ж акторові почали приписувати роман із відомою світською левицею Кік Кеннеді.

Представник артиста це спростував, і тепер стало зрозуміло, чому. Аффлеку не потрібна ні спадкоємиця клану Кеннеді, ні його перша дружина Дженніфер Гарнер, адже багато років він має слабкість до іншої голлівудської зірки.

відео дня

Джерело з оточення актора повідомило виданню Radar Online, що Бен Аффлек близько двадцяти років симпатизує Джессіці Альбі, яка нещодавно розлучилася. Тепер вони обидва самотні, і їм нічого не заважає закрутити красивий роман, вважає інсайдер.

"В оточенні Альби не секрет, що Бен уже років двадцять нею цікавиться. Однак їхні шляхи ніколи не перетиналися тоді, коли обидва були вільними і відкритими для побачень... дотепер. Між ними сильний зв'язок, і де б вони не проводили час разом, хімію між ними неможливо заперечити... Тепер вони обидва вільні, а їхні діти підросли. Здається, ідеальний момент настав для того, щоб їхні стосунки розквітли", - міркує інформатор видання.

Джессіка Альба
Джессіка Альба - давня симпатія Бена Аффлека / ua.depositphotos.com

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річного голлівудського актора Девіда Швіммера, зірку серіалу "Друзі", спіймали на побаченні зі студенткою, яка молодша за нього вдвічі.

Також у Мережі з'явилися чутки про те, що в лідера гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман із росіянкою. Ще недавно артист розповідав, як сумує за "російською енергією".

Читайте також:

Хто такий Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Бен Аффлек Джессіка Альба новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Доводиться пересідати на коней: РФ не встигає заміщувати втрати - Forbes

Доводиться пересідати на коней: РФ не встигає заміщувати втрати - Forbes

01:55Україна
Київ "розривають" вибухи: Росія запустила дрони-камікадзе - де ще є загроза

Київ "розривають" вибухи: Росія запустила дрони-камікадзе - де ще є загроза

00:50Україна
"Точні цифри": Зеленський розкрив втрати України - скільки героїв забрала війна

"Точні цифри": Зеленський розкрив втрати України - скільки героїв забрала війна

00:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Морози посиляться: синоптикиня назвала дату потужного похолодання

Морози посиляться: синоптикиня назвала дату потужного похолодання

Гороскоп на сьогодні 5 лютого: Левам - подорожі, Дівам - багато щасливих моментів

Гороскоп на сьогодні 5 лютого: Левам - подорожі, Дівам - багато щасливих моментів

Експерти закликали обробити стіни оцтом у лютому: у чому причина

Експерти закликали обробити стіни оцтом у лютому: у чому причина

Карта Deep State онлайн за 4 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 5 лютого: Щурам - неприємності, Бикам - переїдання

Китайський гороскоп на завтра 5 лютого: Щурам - неприємності, Бикам - переїдання

Останні новини

01:55

Доводиться пересідати на коней: РФ не встигає заміщувати втрати - Forbes

01:30

Нерівно дихав навіть за часів Джей Ло: в Аффлека нова голлівудська фаворитка

01:15

Вивести війська звідти: Зеленський розкрив, яке перше питання порушить з Путіним

00:50

Київ "розривають" вибухи: Росія запустила дрони-камікадзе - де ще є загроза

00:10

"Точні цифри": Зеленський розкрив втрати України - скільки героїв забрала війна

Уникають нової гонки озброєнь: Олександр Хара - про ядерне роззброєння від Китаю та нову ЯлтуУникають нової гонки озброєнь: Олександр Хара - про ядерне роззброєння від Китаю та нову Ялту
04 лютого, вівторок
23:40

"Я відкритий для виборів": Зеленський відповів на закиди щодо "нелегітимості"

23:11

"Я б привітала": подруга Нікітюк прокоментувала чутки про її вагітність

22:59

Вперше за час війни: Зеленський погодився на переговори із Путіним - заява

22:43

Пів світу допомагає Трампу: у Білому домі зробили заяву про завершення війни

Реклама
22:37

Пасажирський літак збила ракета РФ: Азербайджан пред’явив докази - Reuters

22:11

Зникла на два роки: який зараз вигляд має "чорненька з НеАнгелів"

22:07

Трагедія в Ізюмі та повернення ядерної зброї: головні новини України (дайджест)

22:06

Зеленський підтвердив: пенсії в Україні стануть більшими - з якого числа

21:28

"Трамп запросив мене": Зеленський зізнався, чому не приїхав на інавгурацію в США

21:24

В Україні подешевшали важливі продукти, але є нюанс: за що доведеться платити менше

21:04

Кардинальні зміни в житті для 3 знаків: любовний гороскоп на лютий

20:55

Український бізнес об’єднується заради дітей загиблих захисників: стартувала благодійна платформа "Дітям Героїв" новини компанії

20:48

"Ядерна аварія може статися": МАГАТЕ б’є на сполох через небезпеку - причина

20:42

ЗСУ отримали на озброєння нового робота: як він допоможе захисникам

20:37

Мінус 10 - не біда: чому діти в СРСР спали взимку на вулиці

Реклама
20:31

Важливий етап манікюру: навіщо видаляти кутикулу - більшість не здогадується

20:23

"Нові жорсткі пакети": Зеленський анонсував нові санкції РНБО і розкрив деталі

20:03

Знають одиниці: що означає білий дим з вихлопної труби машини та чи є небезпека

19:57

У Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію дітей із 12 сіл: список

19:53

"Зробімо так": Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю

19:39

"Знищено всю інфраструктуру": генерал про потужні удари по аеродромах РФ

19:39

Сніг, 11-градусний мороз та ожеледиця: у яких регіонах влупить похолодання

19:37

Жінка знайшла шедевр на секонді: картина за 8 доларів може коштувати тисячі

19:37

На фронті під обстріл потрапили відомі журналісти ТСН: є пораненіФото

19:08

Де 3 відмінності між дітьми: лише геній знайде приховані деталі за 14 секунд

19:00

Чи охопить війна ще одну область України – ДніпропетровськуПогляд

18:48

Долар стрімко летить вниз: новий курс валют в банках та обмінниках

18:47

Чи можна перевозити рибу через кордон з Польщею: правила 2025 року

18:40

Коли сіяти помідори на розсаду: фахівець поділився секретом гарного врожаю

18:34

"Потрібно почекати": Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з лінії фронту

18:22

РФ готує штурм і збирає "ударний кулак": названо напрямки головного удару

18:22

"Є робочі дати зустрічі": Зеленський зробив заяву про візит американської командиВідео

18:20

ЗСУ потужно уразили пункт управління росіян на Курщині: відомо про великі втрати

18:17

Бліда копія себе: Анна Сєдокова пояснила, куди зникла після смерті Яніса Тімми

17:58

Повернення радянського Інтербачення: Путін наказав провести аналог Євробачення

Реклама
17:54

Заборона знята: Україна може бити західною зброєю по всій території РФ - ЗМІ

17:32

Як вивести жовті плями з матраца: домашній засіб, який коштує копійки

17:23

Зеленський анонсував появу в Україні нових західних винищувачів: що відомо

17:16

Серйозні руйнування: РФ вдарила по об'єкту енергетики, втрачено великі потужності

17:16

Ракета забрала їхні життя: в Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітноюФото

17:09

Євробачення-2025: Ігор Кондратюк розповів, хто переможе на Національному відборіВідео

17:06

Навіщо далекобійники стукають по шинам авто перед поїздкою: відповідь здивує

17:03

Проведення виборів в Україні до кінця 2025 року: Маркарова зробила гучну заяву

17:02

Бургер у лаваші: шикарна закуска, яку розмітають за 1 хвилину - рецепт

17:01

Трамп виставив умову для продовження допомоги: що має віддати Україна

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти