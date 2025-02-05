Нерівно дихав навіть за часів Джей Ло: в Аффлека нова голлівудська фаворитка

Зовсім недавно розлучилася акторка, яка подобалася Бену Аффлеку багато років.

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Бен Аффлек особисте життя - названо ім'я акторки, яка подобається Аффлеку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Бен Аффлек - холостяк із весни 2024 року

У січні 2025-го про своє розлучення повідомила голлівудська зірка, яка давно подобається Аффлеку

У квітні 2024 року Бен Аффлек і Дженніфер Лопес розлучилися - чутки про те, що їхній шлюб за два роки розладнався, підтвердилися вже в серпні. Приблизно тоді ж акторові почали приписувати роман із відомою світською левицею Кік Кеннеді.

Представник артиста це спростував, і тепер стало зрозуміло, чому. Аффлеку не потрібна ні спадкоємиця клану Кеннеді, ні його перша дружина Дженніфер Гарнер, адже багато років він має слабкість до іншої голлівудської зірки.

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Джерело з оточення актора повідомило виданню Radar Online, що Бен Аффлек близько двадцяти років симпатизує Джессіці Альбі, яка нещодавно розлучилася. Тепер вони обидва самотні, і їм нічого не заважає закрутити красивий роман, вважає інсайдер.

"В оточенні Альби не секрет, що Бен уже років двадцять нею цікавиться. Однак їхні шляхи ніколи не перетиналися тоді, коли обидва були вільними і відкритими для побачень... дотепер. Між ними сильний зв'язок, і де б вони не проводили час разом, хімію між ними неможливо заперечити... Тепер вони обидва вільні, а їхні діти підросли. Здається, ідеальний момент настав для того, щоб їхні стосунки розквітли", - міркує інформатор видання.

Джессіка Альба - давня симпатія Бена Аффлека / ua.depositphotos.com

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Також у Мережі з'явилися чутки про те, що в лідера гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман із росіянкою. Ще недавно артист розповідав, як сумує за "російською енергією".

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Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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