Втікач Потап відповів, чи планує повертатися в Україну

Потап поділився своїми планами щодо повернення на батьківщину.

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Потап опублікував новий допис / Колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Коротко:

Потап летить до США

У репера заплановані концерти на весну

Продюсер Потап в Україні залишатися не планує

Український репер і продюсер Потап, який ще на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, відповів, чи планує він повернутися в Україну.

У своєму Instagram він поділився фото з аеропорту та розповів про свою поїздку до Америки.

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"Я лечу до США. Вгадайте чому?", - звернувся до підписників Потап.

Ймовірно, поїздка до Штатів пов'язана з майбутнім концертним туром, який він планує провести навесні. Про це свідчить коментар одного з підписників, який нагадав реперу, що той обіцяв зробити фото з сином та запропонував здійснити мрію у Нью-Йорку. Потап погодився.

"Без проблем, 13 березня", - пообіцяв Потап.

Коментарі під дописом Потапа/ Фото: instagram.com/realpotap

Під цим же дописом у коментарях український шеф-кухар Олексій Повторейко запитав у репера, чому він перебуває не на батьківщині.

"Чому не в Україну? Дарниця тебе чекає", – написав Повторейко.

"Був. Повернуся. Потім знову поїду", – відповів Потап.

Коментарі під публікацією репера / Фото: instagram.com/realpotap

Шоумен не уточнював, коли саме повертався в Україну після того, як таємно виїхав за кордон. Він також не став афішувати, як під час воєнного стану перетнув кордон.

Крім того, з відповіді репера можна зрозуміти, що в Україні він залишатися не планує.

Потап / Інфографіка: Главред

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Нещодавно український відомий ведучий Тимур Мірошниченко порівняв Потапа зі ще одним втікачем - Олегом Винником, він також анонсував концерт у Польщі, який так і не відбувся.

Як писав Главред з посиланням на українського продюсера Віталія Бардецького, Потап перебуває "поза контекстом" української аудиторії. Репер уже не зможе зрозуміти, що саме потрібно слухачам, адже смаки його шанувальників дуже змінилися за час його зникнення.

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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