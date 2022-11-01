Басков зчепився з Орбакайте на росТБ

Микола Басков, Крістіна Орбакайте / скріншот YouTube

Російський співак Микола Басков підколов Крістіну Орбакайте, яка вважає за краще відмовчуватися про війну в Україні і від'їзд своєї мами Алли Пугачової в Ізраїль.

В ефірі чергового випуску шоу "Ну-ка, всі разом!" на росТБ Орбакайте зізналася, що залишилася в захваті від передачі.

"Як я вам тут всім заздрю! Де я раніше була? До півфіналу тільки дісталася", - заявила дочка Пугачової.

Почувши цю репліку, Басков не упустив нагоди публічно підколоти Орбакайте. На його думку, дочка Пугачової була відсутня на проекті через те, що до самого останнього моменту страждала "зоряною хворобою": "Ти в небі парила, як перелітний птах". Співачка нічого не стала відповідати своєму колезі по сцені.

Нагадаємо, раніше Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні, загруз у гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.

Також ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

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