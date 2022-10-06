Крістіна Орбакайте порушила мовчання вперше після втечі Алли Пугачової з РФ

Крістіна Орбакайте заговорила після від'їзду Пугачової / instagram.com/orbakaite_k

Російська співачка Алла Пугачова зробила ряд гучних заяв - зажадала визнати її іноагентом слідом за чоловіком, коміком Максимом Галкіним, і назвала росіян рабами і холопами.

Також Примадонна поспішно покинула РФ, прихопивши з собою дітей, і, за словами інсайдерів, повертатися в країну, поглинену рашистською пропагандою, не планує.

Тим часом її старша донька, співачка Крістіна Орбакайте, посилено тримає нейтралітет і уникає розмов на провокаційні теми - вона не висловила свого ставлення до війни в Україні, продовжує жити і працювати в РФ і ніяк не коментує антивоєнні висловлювання свій зіркової матері та її чоловіка.

Однак, через тиждень після від'їзду Пугачової з двійнятами в РФ і її заяв про рабську натуру росіян, Орбакайте все ж порушила мовчання.

Її пост в Instagram, правда, знову виявився максимально нейтральним - вона привітала своїх вчителів з їх професійним святом, опублікувавши шкільне фото. Але і коментарі до знімка закрила, очевидно, побоюючись критики на свою адресу.

Крістіна Орбакайте в шкільні роки / instagram.com/orbakaite_k

Раніше стало відомо що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Радник офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.

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