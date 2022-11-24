Анна Богдан розповіла, чи спілкується з Михайлом Заливако після розриву / instagram.com/kanyeeebear

Модель, туристичний агент, блогерка і переможниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк Анна Богдан на початку літа шокувала шанувальників - вона пішла від Михайла Заливако.

Навіть після цієї заяви фанати пари сподівалися, що у закоханих це - тимчасові труднощі, і вони знову будуть разом.

Між тим в блозі ані в Instagram її час від часу запитують про стосунки із Заливако в актуальний момент. Нещодавно Богдан поставили запитання, чи продовжує вона спілкування з Михайлом.

Відповідь блогерки була категоричною: вона обірвала всі зв'язки з Заливако, як робила раніше з іншими своїми партнерами.

"Дуже багато від вас таких питань. Ні, я не спілкуюся. Я ніколи не спілкуюся зі своїми колишніми чоловіками", - відповіла Богдан.

Анна Богдан розповіла, чи спілкується з Михайлом Заливако після розриву / instagram.com/hannastorozhuk

Раніше стало відомо, що 49-річна німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум планує подарувати своєму нинішньому чоловікові, 33-річному німецькому музиканту Тому Кауліцу, дитину.

Українська блогерка, бізневумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як потрапила з однорічною дитиною в ДТП в Києві.

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