Пара з 11 сезону шоу Холостяк розпалася: Анна Богдан пішла від Михайла Заливако

Холостяк-11 - Анна Богдан і Михайло Заливако розлучилися / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристичний агент і блогерка Анна Богдан після року стосунків оголосила про розставання з бізнесменом Михайлом Заливако. Дівчина стала переможницею 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк, в якому Заливако був головним героєм.

Богдан на своїй сторінці в Instagram зізналася, що довго не наважувалася розповісти про розставання своїм шанувальникам, які підтримували пару і після проєкту.

Судячи з повідомлення, залишеного блогеркою, вона стала ініціатором розриву, і ймовірність відновлення відносин з Заливако не розглядає.

"Дуже багато запитань ставлять мені:де дівся Міша? чому немає Міші? ви розійшлись? і так далі… Я дуже довго не могла знайти в собі сили, щоб сказати вам…. Інакше б посипалося ще більше питань, які мене просто розбили б ще більше. На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далось мені важко. Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія яку я завжди пам'ятатиму. Дякуємо, що весь цей час були з нами і хвилювались за нашу пару❤️",- написала Богдан.

Зараз вона важко переживає розставання, про що свідчать її сторіс - вона викладає спільні з Заливако фото і зізнається, що сама до кінця ще не повірила, що їхній любовній історії прийшов кінець.

Холостяк-11 - Анна Богдан і Михайло Заливако розлучилися / instagram.com/hannastorozhuk

Шанувальники пари висловлюють в коментарях свій жаль з приводу озставання, і сподіваються, що це все ж не остаточний розрив, а тимчасові труднощі:

"Анюта, Мішань, ну перестаньте - ви така класна пара!"

"Нііііі! Обіймаємо вас".

"Ви всі подуріли під час війни! така гарна пара була".

"Плачу! Життя цікава річ .. все ще може змінитися і звести вас знову разом!!! Я вболівала за Вашу пару з перших днів холостяка і кращої пари ще не бачила. Кохання Вам, Аня, з Мішою чи без ❤️"

"Капець, оце новина, я в шоці... Сподіваюсь, що все-таки ви будете разом".

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Раніше Брітні Спірс на своєму весіллі повторила поцілунок з Мадонною, який стався між ними в 2003 році на церемонії відкриття MTV Video Music Awards.

Також нещодавно переможниця першого сезону шоу Холостяк стала вдруге мамою і показала напрочуд підтягнуте тіло всього через тиждень після пологів.

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