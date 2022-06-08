Зірка Голлівуду Джон Сіна підтримав Україну і зустрівся з підлітком-біженцем з Маріуполя

Зірка Голлівуду Джон Сіна підтримав Україну/ ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Легендарний голлівудський актор (відомий за роллю миротворця в бойовику "Загін самогубців: Місія навиліт" і в однойменному серіалі) і зірка реслінга Джон Сіна зустрівся з Михайлом Рогожиним ‒ 19-річним юнаком з синдромом Дауна, якому вдалося евакуюватися зі знищеного російськими окупантами Маріуполя. Такий відеоролик був опублікований на YouTube.

Рогожин, який виїхав з Маріуполя в березні, зустрівся зі своїм кумиром, Сіною, в Нідерландах, де вони з сім'єю знайшли притулок.

Мама юнака, Ліана, повідомила, що у того була маса плакатів із зображенням Джона Сіни в їх маріупольській квартирі, від якої нічого не залишилося - весь будинок розбомбили російські окупанти. Більш того, жінка допомогла Міші витримати небезпечний переїзд з України тим, що мотивувала фантазією. Мовляв, у Нідерландах його чекає Сіна. Юнак був неймовірно засмучений, коли вони прибули на місце і він зрозумів, що мама йому брехала заради його ж блага.

Але, незабаром Сіна дізнався про свого фаната, коли прочитав статтю у виданні The Wall Street Journal ‒ в ньому досліджувався вплив війни на людей з обмеженими можливостями. Актор вирішив негайно зустрітися з юнаком.

"Коли я прочитав історію Михайла, мене торкнулася не тільки його історія, а й історія його мами. У мене було три вихідні дні. І я вирішив, що мені потрібно провести день з цією сім'єю", — розповів актор.

Сіна приїхав в центр для біженців недалеко від Амстердама, де і зустрівся з Мішею.

"Міша, дуже приємно познайомитися, я пройшов довгий шлях, щоб побачити тебе", - сказав йому Сіна при зустрічі. Актор підкреслив, що це була "диявольські особлива зустріч" і подарував хлопчикові спеціальний пояс федерації реслінга WWE.

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Нагадаємо, раніше в рамках Каннського кінофестивалю-2022 показали "Три тисячі років туги" - новий фантастичний фільм режисера Джорджа Міллера (тетралогія про"Божевільного Макса"). На пресконференції з нагоди прем'єри виконавиця головної ролі і мегазірка Голлівуду Тільда Суїнтон з'явилася в блакитній сукні і з жовтою сумкою-ридикюлем.

"Я запитала її:" жовте і блакитне у вашому вбранні - це ваш маніфест або вибір вашого стиліста?"Вона коротко відповіла:" Так, це про Україну" і посміхнулася мені. Спасибі! Це дуже важливо для нас", - написала журналістка Ірина Татаренко.

До того, 30 Квітня, друга голлівудська зірка Анджеліна Джолі несподівано відвідала Україну. Її помітили на вокзалі, а пізніше в кафе у Львові. Потім зірка зустрілася з переселенцями.

Після цього Джолі поїхала на залізничний вокзал. Вона поговорила з місцевими і зустріла поїзд з переселенцями з Покровська.

Під час повітряної тривоги актрисі навіть довелося спускатися в найближче бомбосховище.

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