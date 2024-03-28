Анастасія Приходько розповіла, чому помер її менеджер на концерті в Трускавці

Співачка змогла говорити про трагедію лише через кілька днів після його смерті.

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Анастасія Приходько назвала причину смерті Григорія Красницького / колаж: Главред, фото: Facebook Анастасія Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько вперше порушила мовчання після трагічного випадку, який трапився на її концерті в Трускавці 25 березня. Її концертному менеджеру Григорію Красницькому раптово стало зле під час виступу артистки, і він помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Про це розповіла сама Приходько у своєму блозі у Facebook. "Вчора відбулося поховання Григорія Красницького мого турменеджера та мого друга. Друга з великої літери. Таких людей в шоубізнесі немає і не знаю, чи будуть. Він віддано працював. Він більш за все любив свою роботу і він просто жив проєктом Анастасія Приходько. Ми зробили з ним понад 70 концертів. Він завжди мене підтримував, коли навіть я не вірила в себе. На жаль, у місті Трускавець 25 березня Григорій раптово помер", - каже співачка.

Також вона уточнила, що причиною смерті Красницького став обширний інфаркт. Лікар-реаніматолог, який опинився серед глядачів, в очікуванні швидкої допомоги 40 хвилин намагався реанімувати чоловіка самостійно. У місті була лише одна машина, та й та в Дрогобичі, тож їхала довго.

"Для мене це дуже велика втрата. Помер він від обширного інфаркту. І, на жаль, нічого не могли зробити", - розповіла Анастасія Приходько. Також вона зазначила, що вона та її команда ухвалили рішення не припиняти тур, а дати всі концерти в пам'ять про Григорія Красницького.

Дивіться відео, в якому Анастасія Приходько розповідає про смерть свого концертного менеджера:

Хто така Анастасія Приходько Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

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