alyona alyona заговорила про материнство

Коротко:
- alyona alyona поділилася особистими планами на життя
- Що планує артистка
Українська відома артистка alyona alyona розповіла про те, як вона планує своє майбутнє життя, зокрема материнство.
Як розповіла вона вінтерв'ю Сергію Лиховеді, у свої 33 роки популярна реперка планує народити двох дітей до 40.
"У Вигоді хочеться мати щось своє, щоб я могла народити дитину. Якесь своє житло, щоб тут заземлитися. Щоб дитина гралася і босоніж гуляла. Багато чого такого. Розумію, що все життя більше віддавала, ніж збирала. І в усіх є, а в мене немає. А це дивно, бо коли народжу дитину і сяду, то в мене нічого не буде - тільки пісні і можливість виступати з концертами. Це величезна відповідальність. Уже мені 33 роки, а до 40 я запланувала двох дітей, дай Бог", - поділилася артистка.
Співачка також додає, що вона збирається найближчим часом зайнятися своєю фігурою, адже вагітність - це ще "плюс 15-20 кг".
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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, щоукраїнська відома артистка alyona alyona звернулася до шанувальників і повідомила, що вона скасувала концерти через хворобу. На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що її гастролі в Європі не відбудуться, оскільки у неї погіршився стан здоров'я. Причину співачка не назвала, але проведення концертів нереальне.
Український репер і продюсер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, висловився про шанси України перемогти на Євробаченні 2025.
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Хто така Alyona Alyona?
Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".
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