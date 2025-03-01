alyona alyona заговорила про материнство

Українська реперка відверто заговорила про своє материнство.

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alyona alyona відверто поділилася планами / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

alyona alyona поділилася особистими планами на життя

Що планує артистка

Українська відома артистка alyona alyona розповіла про те, як вона планує своє майбутнє життя, зокрема материнство.

Як розповіла вона вінтерв'ю Сергію Лиховеді, у свої 33 роки популярна реперка планує народити двох дітей до 40.

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"У Вигоді хочеться мати щось своє, щоб я могла народити дитину. Якесь своє житло, щоб тут заземлитися. Щоб дитина гралася і босоніж гуляла. Багато чого такого. Розумію, що все життя більше віддавала, ніж збирала. І в усіх є, а в мене немає. А це дивно, бо коли народжу дитину і сяду, то в мене нічого не буде - тільки пісні і можливість виступати з концертами. Це величезна відповідальність. Уже мені 33 роки, а до 40 я запланувала двох дітей, дай Бог", - поділилася артистка.

Співачка також додає, що вона збирається найближчим часом зайнятися своєю фігурою, адже вагітність - це ще "плюс 15-20 кг".

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, щоукраїнська відома артистка alyona alyona звернулася до шанувальників і повідомила, що вона скасувала концерти через хворобу. На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що її гастролі в Європі не відбудуться, оскільки у неї погіршився стан здоров'я. Причину співачка не назвала, але проведення концертів нереальне.

Український репер і продюсер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, висловився про шанси України перемогти на Євробаченні 2025.

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