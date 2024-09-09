"Розійшлися наші шляхи": alyona alyona висловилася про конфлікт із Jerry Heil

Українська популярна співачка alyona alyona розповіла, що в неї жодного конфлікту з Jerry Heil не сталося, а просто кожен пішов своїм шляхом.
В інтерв'ю для "Люкс ФМ" артистка зазначила, що вона з Jerry Heil "розійшлися реалізувати те, що відклали, щоб потім з'єднатися".
"Ні, це не через конфлікти. І конфліктів як таких у нас немає, тому що ми різні. Я експресивна, а Яна - вона така, м'яка. А розійшлися наші шляхи, тому що ми на час "Євробачення" відклали кожен своє життя. І коли закінчилося "Євробачення", кожен просто пірнув у своє - у сім'ю, у стосунки, в особисті пісні, які були відкладені, - заявила виконавиця.
Дивіться відео інтерв'ю alyona alyona:
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що попспівачка Jerry Heil разом із Лесею Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом - за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.
А також Jerry Heil випустила новий трек із модним аранжуванням під назвою "Козацькому роду". Вона заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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