alyona alyona проігнорувала Jerry Heil на заході - що сталося

Українська реперка alyona alyona не прийшла на церемонію вручення премії YUNA, а співачці Jerry Heil довелося співати пісню Teresa & Maria, з якою вони посіли третє місце на Євробаченні-2024, самій.
На цю ситуацію звернуло увагу ЗМІ "Музвар" у своєму Telegram-каналі.
"Несподівано, але факт: YUNA 2024 завершувала Teresa & Maria у виконанні Jerry Heil без alyona alyona. Незважаючи на те, що реперка в цей час перебувала в Києві, але на іншому заході", - написали в публікації.
Хто така Jerry Heil?
Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.
Jerry Heil - останні новини по темі
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пізніше поп-співачка Jerry Heil разом із Лесею Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом - за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.
Пізніше Jerry Heil випустила новий трек із модним аранжуванням під назвою "Козацькому роду". Вона заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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