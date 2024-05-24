alyona alyona проігнорувала Jerry Heil на заході - що сталося

alyona alyona знову не виступила разом із Jerry Heil, шанувальники вже почали тривожитися.

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alyona alyona проігнорувала церемонію YUNA / колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Українська реперка alyona alyona не прийшла на церемонію вручення премії YUNA, а співачці Jerry Heil довелося співати пісню Teresa & Maria, з якою вони посіли третє місце на Євробаченні-2024, самій.

На цю ситуацію звернуло увагу ЗМІ "Музвар" у своєму Telegram-каналі.

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"Несподівано, але факт: YUNA 2024 завершувала Teresa & Maria у виконанні Jerry Heil без alyona alyona. Незважаючи на те, що реперка в цей час перебувала в Києві, але на іншому заході", - написали в публікації.

Jerry Heil сама виступила на заході / фото: скрін t.me/muzvar_ua

Хто така Jerry Heil? Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

Jerry Heil - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пізніше поп-співачка Jerry Heil разом із Лесею Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом - за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.

Пізніше Jerry Heil випустила новий трек із модним аранжуванням під назвою "Козацькому роду". Вона заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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