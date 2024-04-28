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alyona alyona втратила голос перед Євробаченням - причина

Еліна Чигис
28 квітня 2024, 14:33
alyona alyona поскаржилася, що захрипла перед Євробаченням через стрес і довгу дорогу до Мальме.
alyona alyona, Jerry Heil
alyona alyona розповіла про конфуз перед виступом / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Українська співачка alyona alyona та її напарниця Jerry Heil вже відрепетирували свій номер для Євробачення на сцені в Мальме. Але, як виявилося, не обійшлося і без конфузів.

На своїй сторінці в соцмережах артистка розповіла, що перед самим прогоном номера на сцені, вона втратила голос. Стрес і довга дорога зіграли поганий жарт з alyona alyona - вона захрипла.

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"Я захрипла. Чи вірите ви в психосоматику? У те, що на нервовому ґрунті організм може щось робити таке, чого дуже сильно ви боїтеся, щоб він це робив?" - сказала співачка.

alyona alyona назвала причину втрати голосу
alyona alyona назвала причину втрати голосу / фото: скрін instagram.com/alyona.alyona.official/

Незважаючи на такий поворот, репетиція пройшла на "ура" і дует далі готується до виступу на Євробаченні, яке відбудеться з 7 по 11 травня.

Хто така Alyona Alyona?

Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

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Зазначимо, alyona alyona і Jerry Heil уже в Мальме і провели першу репетицію свого виступу. Jerry Heil кардинально змінила імідж: вона показалася з довгим нарощеним волоссям і в довгій світлій сукні. А ось аlyona alyona була в сірому костюмі.

А також раніше Ірина Фаріон у брутальній формі розкритикувала результати Національного відбору на Євробачення-2024 - через жорстку і соціально неприйнятну критику Jerry Heil і alyona alyona її акаунт у соцмережі видалили.

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Alyona Alyona Jerry Heil Євробачення-2024
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