Було 32 роки: alyona alyona втратила близьку людину

Вона закликала цінувати своє життя і своїх близьких, адже ніхто не знає, що може трапиться завтра.

https://glavred.net/stars/bylo-32-goda-alyona-alyona-poteryala-blizkogo-cheloveka-10552889.html Посилання скопійоване

alyona alyona втратила близьку подругу/ колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася особистою трагедією, яка з неютрапилася .

Як написала артистка на своїй сторінці в Instagram, у співачки померла її подруга Світлана. "Сьогодні буде похорон моєї подруги Світлани. Ми зі Світланою разом навчалися в Переяславі, у паралельних класах навчалися... Але так склалося, що в 32 роки після ускладнень після операції вона померла", - розповіла реперка.

alyona alyona розповіла про трагедію / Скриншот Instagram/alyona.alyona.official

Вона закликала цінувати своє життя і своїх близьких, адже ніхто не знає, що може трапиться завтра.

відео дня

Вона також опублікувала фото, де показала себе кількома роками раніше. На цьому фото, можливо, є і її подруга, якої не стало.

alyona alyona поховала подругу / Скриншот alyona.alyona.official

Хто така Alyona Alyona? Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що артистка останнім часом має проблеми з імунітетом. Тільки за останній місяцьвона захворіла вдру ге. При цьому виконавиця ставилася до свого здоров'я відповідально і навіть ніде не переохолоджувалася.

Також український гурт Антитіла виступив проти участі України в Євробаченні-2024 (відбір до якого виграли Alyona Alyona і Jerry Heil). Артисти на чолі з Тарасом Тополею висловили своє негативне ставлення до надмірних витрат під час повномасштабної війни.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред