Було 32 роки: alyona alyona втратила близьку людину

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася особистою трагедією, яка з неютрапилася .
Як написала артистка на своїй сторінці в Instagram, у співачки померла її подруга Світлана. "Сьогодні буде похорон моєї подруги Світлани. Ми зі Світланою разом навчалися в Переяславі, у паралельних класах навчалися... Але так склалося, що в 32 роки після ускладнень після операції вона померла", - розповіла реперка.
Вона закликала цінувати своє життя і своїх близьких, адже ніхто не знає, що може трапиться завтра.
Вона також опублікувала фото, де показала себе кількома роками раніше. На цьому фото, можливо, є і її подруга, якої не стало.
Хто така Alyona Alyona?
Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що артистка останнім часом має проблеми з імунітетом. Тільки за останній місяцьвона захворіла вдру ге. При цьому виконавиця ставилася до свого здоров'я відповідально і навіть ніде не переохолоджувалася.
Також український гурт Антитіла виступив проти участі України в Євробаченні-2024 (відбір до якого виграли Alyona Alyona і Jerry Heil). Артисти на чолі з Тарасом Тополею висловили своє негативне ставлення до надмірних витрат під час повномасштабної війни.
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