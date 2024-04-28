Євробачення 2024: букмекери різко змінили ставки після репетиції України

Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona і Jerry Heil вже у Мальме і провели першу репетицію свого виступу.
На офіційній сторінці Євробачення в соцмережах опублікували знімки образів артисток. Jerry Heil кардинально змінила імідж: вона з'явилася з довгим нарощеним волоссям і в довгій світлій сукні. А ось аlyona alyona була в сірому костюмі.
Також до образів зірок додали елементи обладунків, що символізує героїзм українців, а освітлення виступу буде темно-багряним. Фанати були в захваті від такої постановки та костюму, і написали безліч коментарів:
"Виглядають набагато краще, ніж на відборі";
"Вау, які костюми! Ви наша гордість";
"Неперевершено! Я навіть і не очікував таких костюмів і кольорів".
Зазначимо, букмекери вже оновили списки фаворитів на сайті Eurovision World.
Перше і друге - Швейцарія (24%) і Хорватія (17%), третє місце поки що посідають Нідерланди. А ось на четвертому - Італія, на п'ятому - Україна (7%).
Також до першої десятки увійшли Франція, Ізраїль, Греція, Ірландія та Бельгія.
Євробачення-2024
Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.
alyona alyona & Jerry Heil - останні новини по темі
Зазначимо, Ігор Кондратюк високо оцінив якість Національного відбору на Євробачення-2024 у плані учасників. Організація самого заходу йому здалася надмірно дорогою. Також він зазначив, що не здивований, що перемога дісталася alyona alyona та Jerry Heil - їхній результат музичного продюсера не розчарував.
А також alyona alyona & Jerry Heil головною метою свого треку називають єднання "заради добрих справ і важливих перемог". Пісня - гімн правди, яку мають почути в усьому світі.
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