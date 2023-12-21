Тяжкохвора Шеннон Доерті розповіла, як її підставила Алісса Мілано

Голлівудська актриса Шеннон Доерті розповіла, що покинула відоме телешоу "Всі жінки - відьми" через інтриги партнерки - Алісси Мілано.

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Мілано нібито зажадала прибрати Доерті з серіалу "Всі жінки-відьми" / колаж Главред, скріншоти з відео

Зірка серіалів "Беверлі-Хіллз, 90210" і "Зачаровані" (українським глядачам він більш відомий під назвою "Всі жінки - відьми"), актриса Шеннен Доерті (яка зараз страждає від важкого онкологічного захворювання) розповіла, що покинула відоме телешоу про чаклунок не по своїй волі, а через інтриги партнерки по серіалу Алісси Мілано. Про це пише видання Huff Post.

Раніше Доерті завжди говорила, що вирішила піти з серіалу самостійно. Тепер же 52-річна зірка зізналася, що Алісса Мілано поставила ультиматум продюсерам - або вона залишається, або Доерті.

Більш того-погрожувала подати в суд на Шеннон за нібито створення ворожої ситуації на знімальному майданчику і за її межами.

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Після цього творці шоу вирішили звільнити Доерті після третього сезону, але Подати це як власне рішення ‒ вважаючи, що її кар'єра не переживе публічного звільнення.

Дізнавшись про це, Доерті посміялася і сказала: "Хто ж повірить, що я така божевільна, щоб залишити популярне шоу?". Втім, вона все одно приховувала правду багато років.

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