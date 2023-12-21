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Тяжкохвора Шеннон Доерті розповіла, як її підставила Алісса Мілано

Дмитро Відоменко
21 грудня 2023, 14:04
Голлівудська актриса Шеннон Доерті розповіла, що покинула відоме телешоу "Всі жінки - відьми" через інтриги партнерки - Алісси Мілано.
Доерті, Мілано
Мілано нібито зажадала прибрати Доерті з серіалу "Всі жінки-відьми" / колаж Главред, скріншоти з відео

Зірка серіалів "Беверлі-Хіллз, 90210" і "Зачаровані" (українським глядачам він більш відомий під назвою "Всі жінки - відьми"), актриса Шеннен Доерті (яка зараз страждає від важкого онкологічного захворювання) розповіла, що покинула відоме телешоу про чаклунок не по своїй волі, а через інтриги партнерки по серіалу Алісси Мілано. Про це пише видання Huff Post.

Раніше Доерті завжди говорила, що вирішила піти з серіалу самостійно. Тепер же 52-річна зірка зізналася, що Алісса Мілано поставила ультиматум продюсерам - або вона залишається, або Доерті.

Більш того-погрожувала подати в суд на Шеннон за нібито створення ворожої ситуації на знімальному майданчику і за її межами.

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Після цього творці шоу вирішили звільнити Доерті після третього сезону, але Подати це як власне рішення ‒ вважаючи, що її кар'єра не переживе публічного звільнення.

Дізнавшись про це, Доерті посміялася і сказала: "Хто ж повірить, що я така божевільна, щоб залишити популярне шоу?". Втім, вона все одно приховувала правду багато років.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що британська співачка Адель таємно вийшла заміж вдруге. Артистка стала на публіці називати свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола, своїм чоловіком.

Також стало відомо, що Х'ю Джекман розійшовся з дружиною, актрисою Деборрою-Лі Фернесс, після 27 років шлюбу. Колишнє подружжя зробили офіційну заяву про причини їх розставання.

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Алісса Мілано Шеннен Доерті новини шоу бізнесу
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