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"Ударив сина по обличчю": Шаманська розповіла, як Ханумак поводився з їхнім сином

Еліна Чигис
30 квітня 2025, 12:34
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Аліна Шаманська розповіла про свої проблеми.
Руслан Ханумак, Аліна Шаманська
Аліна Шаманська - інтерв'ю Маші Єфросиніній / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Шаманська

Читайте детально:

  • Аліна Шаманська розповіла про стосунки з колишнім чоловіком
  • Які проблеми у них були

Українська відома ведуча і журналіст Аліна Шаманська поділилася деталями складного шлюбу з колишнім чоловіком - актором Русланом Ханумаком.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Аліна зазначила, що вона була в шлюбі з актором понад шість років, але страждала в цих стосунках, оскільки був газлайтинг, аб'юз і маніпуляції з боку Ханумака.

Як виявилося, Руслан зраджував Аліну, про що вона дізналася на шостому місяці вагітності, але ведуча не пішла від чоловіка, а в усьому звинувачувала себе.

Аліна Шаманська пояснила своє рішення дати інтерв'ю
Аліна Шаманська пояснила своє рішення дати інтерв'ю / фото: скрін instagram.com, Аліна Шаманська

"На шостому місяці вагітності я помітила його листування з іншою дівчиною. Я була шокована, не очікувала цього. Я була щиро впевнена, що я єдина жінка, яка його цікавить. Він листувався з різними дівчатами - і дуже публічними, і непублічними - протягом усього нашого шлюбу", - заявила Шаманська.

Перед повномасштабною війною в Україні Аліна вирішила розлучитися, але Ханумак умовив її спробувати врятувати стосунки. Тоді сім'я поїхала до США і вже там вони дізналися про війну.

Аліна Шаманська багато часу присвячує турботі про сина
Аліна Шаманська багато часу присвячує турботі про сина / фото: instagram.com, Аліна Шаманська

А після того, як Руслан вдарив їхнього сина Артура по обличчю через те, що той не захотів говорити з бабусею і дідусем телефоном, ведуча попросила Ханумака поїхати від неї.

"Він ударив мого сина на його дні народженні при гостях по обличчю. Але це не було побиття якесь дуже сильне. Це було більш морально жахливо. Це було тому, що син не захотів розмовляти телефоном з його бабусею і дідусем. А в Артура піньята, басейн, діти, веселощі, будьте люб'язні. Я сказала наступного дня: все, будь ласка. І він збирає речі і вирушає в Україну. Ось так закінчилися наші стосунки", - додала знаменитість.

Дивіться відео інтерв'ю Аліни Шаманської Маші Єфросиніній:

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Хто така Аліна Шаманська?

Аліна Шаманська також раніше відома як Аліна Ханумак - українська блогерка, на яку в Інстаграм підписано понад 1 мільйон читачів. За освітою Аліна - магістр хімії нафти і газу. Навчалася вона в Національному авіаційному університеті України.

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