Помер Олександр Градський - російський співак і композитор

Олександр Градський помер / скріншот

У Москві помер Олександр Градський - відомий російський співак і композитор. Йому було 72 роки.

Як повідомили "Известия", він помер о 2:10 у неділю, 28 листопада.

Напередодні видання РЕН ТВ з посиланням на джерело повідомляло, що стан госпіталізованого з підозрою на інсульт музиканта залишається важким.

26 листопада Градського екстрено доставили в московську лікарню з підозрою на інсульт. Повідомлялося, що на погане самопочуття чоловік поскаржився, коли перебував у себе вдома.

"Московський комсомолець" повідомляв, що стан здоров'я артиста погіршився після перенесеного у вересні коронавірусу.

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Олександр Градський - біографія

Олександр Градський - російський співак, автор пісень, композитор. У 1997 році отримав звання заслуженого артиста Росії, а через два роки став народним артистом РФ.

Градський народився 3 листопада 1949 року в Челябінській області.

У 1969 році він вступив на факультет академічного співу в Російську академію музики ім. Гнесіних.

Під час навчання Градський почав виступати сольно.

У 1965 році він створив одну з перших радянських рок-груп "Слов'яни", рік по тому — "Скоморохи". Автор радянської рок-опери "Стадіон" (1973) музики до рок-балету "Людина" (1985).

Дискографія Градського налічує десятки альбомів. Серед його музичних дисків "Російські пісні" (1980), "Роздуми блазня" (1987), "Утопія А.Г." (1987), "Ностальгія" (1988), "Монте-Крісто" (1989), "Експедиція" (1990) та інші.

Градський також був автором музики до багатьох фільмів, таким як "Романс про закоханих" (1974), "Слідство ведуть знавці" (1985), "В'язень замку Іф" (1988), "У серпні 44-го" (2000).

У 1997 році Градський отримав звання заслуженого діяча мистецтв Росії, двома роками пізніше — народного артиста. У 1999-му він став лауреатом Державної премії. Кілька років брав участь у телепроєкті "Голос" як наставник. Був художнім керівником театру "Градський Хол".

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