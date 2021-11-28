Названо причину смерті Олександра Градського

Олександр Градкій помер у Москві 28 листопада / скріншот з відео

Можливою причиною смерті співака і композитора Олександра Градського, якого вважають одним із засновників російського року, називають інфаркт головного мозку.

"Причиною смерті Олександра Градського став інфаркт головного мозку. Музикант був госпіталізований з інсультом у п'ятницю, і перебував у реанімації. Сьогодні вночі, не приходячи до тями, він помер", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу 112.

Відзначимо, Градський помер у Москві о 2:10 в неділю, 28 листопада. Йому було 72 роки.

26 листопада Градського екстрено доставили в московську лікарню з підозрою на інсульт.

Повідомлялося, що на погане самопочуття чоловік поскаржився, коли перебував у себе вдома.

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"Московський комсомолець" повідомляв, що стан здоров'я артиста погіршився після перенесеного у вересні коронавірусу.

Напередодні РЕН ТВ з посиланням на джерело писав, що стан госпіталізованого з підозрою на інсульт музиканта залишається важким.

Олександр Градський - біографія

Олександр Градський - російський співак, автор пісень, композитор. У 1997 році отримав звання заслуженого артиста Росії, а через два роки став народним артистом РФ.

Градський народився 3 листопада 1949 року в Челябінській області.

У 1969 році він вступив на факультет академічного співу в Російську академію музики ім. Гнесіних.

Під час навчання Градський почав виступати сольно.

У 1965 році він створив одну з перших радянських рок-груп "Слов'яни", рік по тому — "Скоморохи". Автор радянської рок-опери "Стадіон" (1973) музики до рок-балету "Людина" (1985).

Дискографія Градського налічує десятки альбомів. Серед його музичних дисків "Російські пісні" (1980), "Роздуми блазня" (1987), "Утопія А.Г." (1987), "Ностальгія" (1988), "Монте-Крісто" (1989), "Експедиція" (1990) та інші.

Градський також був автором музики до багатьох фільмів, таким як "Романс про закоханих" (1974), "Слідство ведуть знавці" (1985), "В'язень замку Іф" (1988), "У серпні 44-го" (2000).

У 1997 році Градський отримав звання заслуженого діяча мистецтв Росії, двома роками пізніше — народного артиста. У 1999-му він став лауреатом Державної премії. Кілька років брав участь у телепроєкті "Голос" як наставник. Був художнім керівником театру "Градський Хол".

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