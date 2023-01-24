"А хто піде за твоєю труною": російського пропагандиста зацькували за скандальні слова про Кікабідзе

Кушанашвілі був в жаху від того, що він наговорив на адресу нині покійного Вахтанга Кікабідзе.

Вахтанг Кікабідзе, Борис Корчевніков / скріншот YouTube

Відомий журналіст Отар Кушанашвілі жорстко "пройшовся" по російському пропагандисту Борису Корчевникову.

Журналіст був в жаху від того, що той наговорив на адресу нині покійного Вахтанга Кікабідзе.

Актор фільму "Міміно" помер 15 січня. Несподівано російський ведучий, який підтримав війну в Україні і політику диктатора Путіна замість слів жалю і співчуття накинувся на померлого артиста, назвавши його невдячним.

Стерпіти подібної неповаги Кушанашвілі не зміг і все висловив в ефірі свого шоу "Як?!" на YouTube. Він не дозволив Корчевникову заважати ім'я великого з брудом.

"Як до тебе донести, що мільйони людей будуть сумувати за Вахтангом Кікабідзе. Хто піде за твоєю труною, хто піде за нашими трунами?! Ми ж і мізинця не стоїмо Кікабідзе. З чим же ти закінчиш?",- заявив журналіст.

Що заявив Корчевников про Кікабідзе

Пропагандист впевнений, що Кікабідзе зобов'язаний всім Росії. Більше того, Корчевников вважає, що актор перед смертю повинен був покаятися перед РФ.

"Улюблений усіма Буба, лауреат Держпремії СРСР, хто б він був без Росії? Ніхто. Не було Вахтанга Кікабідзе без радянського екрану, театру, без російського, люблячого його глядача", - вибухнув маренням Корчевников.

Нагадавши, Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу для української армії всі грошові кошти, які йому вдалося від ювілейного концерту в Батумі. Концерт на честь 84-річчя Кікабідзе пройшов у Батумі 19 липня. Шоу було присвячене Україні і пройшло з аншлагами.

Також Вахтанг Кікабідзе припускав, що чекає президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

Він допустив, що його "прибере" найближче оточення або доля підготує для нього гідне покарання за скоєні злочини проти людства.

"Ми ж всі християни, якщо він дійсно там існує, то все бачить. Історія пишеться чорним по білому, тому всі гидоти караються. Історія вже показала. Так і хочеться цього. Йому повернутися назад буде дуже важко", - говорив актор.

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