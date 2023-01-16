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"Хто б він був без Росії?": пропагандист Корчевніков зрадів смерті Кікабідзе

16 січня 2023, 16:32
Російський пропагандист Борис Корчевніков відзначився маячнею про померлого Вахтанга Кікабідзе.
Вахтанг Кікабідзе, Борис Корчевников
Вахтанг Кікабідзе, Борис Корчевніков / скріншот YouTube

Російський пропагандист Борис Корчевніков висловився про смерть актора Вахтанга Кікабідзе. Він задоволений, що більше не почує "наклепу на Росію".

Пропагандист певен, що Кікабідзе зобов'язаний всім Росії. Більш того, Корчевніков вважає, що актор перед смертю повинен був покаятися перед РФ.

"Улюблений усіма Буба, лауреат Держпремії СРСР, хто б він був без Росії? Ніхто. Не було Вахтанга Кікабідзе без радянського екрану, театру, без російського, люблячого його глядача", - вибухнув маренням Корчевніков.

Його обурив той факт, Кікабідзе не боявся говорити правду про те, що відбувалось в РФ при путінському режимі. За його словами, актор "харкав у країну, яка його вигодовувала скрізь, де тільки міг".

"Багато всього наробив і наговорив. Гірко, якщо він з цим, не розкаявшись, і пішов. Тому що не важливо з чого ти почав, важливо з чим ти закінчив", - не вгамовувався Корчевніков.

Нагадаємо, Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу для української армії всі грошові кошти, які йому вдалося від ювілейного концерту в Батумі. Концерт на честь 84-річчя Кікабідзе пройшов у Батумі 19 липня. Шоу було присвячене Україні і пройшло з аншлагами.

Також Вахтанг Кікабідзе припускав, що чекає президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

Він допустив, що його "прибере" найближче оточення або доля підготує для нього гідне покарання за скоєні злочини проти людства.

"Ми ж всі християни, якщо він дійсно там існує, то все бачить. Історія пишеться чорним по білому, тому всі гидоти караються. Історія вже показала. Так і хочеться цього. Йому повернутися назад буде дуже важко", - говорив актор.

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Автор: Сергій Кущ
Вахтанг Кікабідзе Борис Корчевников
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