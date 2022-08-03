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"А як інакше?": Лайма Вайкуле вийшла на сцену з прапором України

3 серпня 2022, 00:41

Співачка публічно заявила про підтримку українському народу.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле підтримує Україну у війні з РФ / instagram.com/laima_vaikule_official, delfi.lv/Toms Антони

Радянська і латвійська співачка Лайма Вайкуле голосно і з гордістю заявила про свою антивоєнну позицію. 31 Липня вона дала великий концерт спільно з музикантом Янісом Стібелісом в литовському місті Паланга.

Під час виступу артисти зробили жест, голосніший за будь-які слова - вони вийшли на сцену, високо піднявши прапор України. Латвійському порталу Delfi Вайкуле пояснила, що рішення підтримати нашу країну для неї - очевидне і єдино вірне.

"А як же інакше? Чого ще від мене можна було очікувати? Ми живемо в Латвії, я громадянка Латвії, наша політика і позиція ясні. ... Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. Ось ми дивимося на блакитне небо, а по Україні запускають ракети, вбиваючи все живе", - не стримуючи емоцій розповіла співачка. Яніс Стібеліс додав, що винесення прапора України на сцену на знак солідарності - загальноприйнята норма.

На питання до Вайкуле про те, чи готова вона повернуться до виступів в Росії, вона відповіла негативно: "Поки ні. Я навіть не знаю, як це може відбуватися емоційно! Але я не хочу, щоб люди ненавиділи".

Артистка розуміє, що своїм публічним виступом вона отримає масу негативу від своїх російських фанатів, проте по-людськи вона не може і не хоче чинити інакше.

Раніше стало відомо, що від запроданки Ані Лорак втік коханець. Один з продюсерів натякнув, що артистку кинули через її фінансове становище, яке різко погіршилося під час війни.

Співачку українського походження Наташу Корольову, яка так само, як і Лорак, ігнорує війну в Україні в страху втратити годівницю в РФ, розкритикували за поїздку до США.

Інші новини:

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