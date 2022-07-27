Вайкуле з хусткою на голові звернулася до шанувальників після чуток про рецидив раку

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official/

У мережі останнім часом активно обговорюють рецидив раку, який нібито трапився у Лайми Вайкуле. Співачка не коментує чутки. А сьогодні вперше показала себе в соцмережах.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому було в хустці. Зірка запросила всіх на шоу.

"Зустрічаємося в Паланзі 31 липня", — повідомила Вайкуле.

instagram.com/laima_vaikule_official/

Варто нагадати, що Лайма Вайкуле розвіяла недавні чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якій перехворіла в кінці 80-их.

68-річна співачка ще повна сил і енергії, більш того - вона затребувана як артист. Нещодавно Вайкуле виступила на закритій вечірці мільйонера в Монако.

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