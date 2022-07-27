Вайкуле з хусткою на голові звернулася до шанувальників після чуток про рецидив раку

Співачка вперше за тривалий час показала себе в соцмережах.
У мережі останнім часом активно обговорюють рецидив раку, який нібито трапився у Лайми Вайкуле. Співачка не коментує чутки. А сьогодні вперше показала себе в соцмережах.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому було в хустці. Зірка запросила всіх на шоу.
"Зустрічаємося в Паланзі 31 липня", — повідомила Вайкуле.
Варто нагадати, що Лайма Вайкуле розвіяла недавні чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якій перехворіла в кінці 80-их.
68-річна співачка ще повна сил і енергії, більш того - вона затребувана як артист. Нещодавно Вайкуле виступила на закритій вечірці мільйонера в Монако.
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Автор: Сергій Коломієць