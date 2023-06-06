Підрив Каховської ГЕС: Океан Ельзи оголосили збір для допомоги Херсонській ДСНС

Наявність обладнання, яке допоможе впоратися з наслідками дій окупантів на Каховській ГЕС, зараз критично важлива.

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Гурт Океан Ельзи збирає кошти для допомоги в усуненні наслідків підриву Каховської ГЕС / колаж: Главред, фото: facebook.com/okeanelzyofficial / Сергій Дем'янчук, скріншот

Український гурт Океан Ельзи, який з початку повномасштабної війни займається благодійною діяльністю на користь ЗСУ та простих українців, у зв'язку з підривом окупантами Каховської ГЕС, оголосила терміновий збір на допомогу ДСНС Херсону.

Щоб подолати наслідки техногенної та екологічної катастрофи, було прийнято рішення збирати кошти на мотопомпи. Обладнання необхідно дуже багато, тому реквізити колектив розмістив на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Також вони залишили посилання на сайт ДСНС для тих, хто хоче співпрацювати безпосередньо з організацією. Мотопомпи необхідні для відкачування забрудненої води, яка вирвалася через підрив ГЕС.

"Щодо підриву Каховської ГЕС. Коротко. Пункт-база. #RussiaIsATerroristState. Пункт #1. ДІЄМО разом просто зараз! Для ДСНС Херсону терміново закуповуємо додаткові мотопомпи для відкачування брудної води (їх треба буде багато)", - повідомляє Океан Ельзи.

Гурт Океан Ельзи збирає кошти для допомоги в усуненні наслідків підриву Каховської ГЕС / скріншот facebook.com/okeanelzyofficial

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Відомо, що вісім населених пунктів і один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково. Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Проводиться евакуація.

Дивіться репортаж про зруйновану окупантами Каховську ГЕС:

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