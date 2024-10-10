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Кому не доведеться платити штраф, навіть якщо він не оновлював дані 10 років: роз’яснення ТЦК

Альона Вороніна
10 жовтня 2024, 04:25
3150
Лише одна умова дозволяє не платити штраф, навіть якщо військовозобов’язаний не оновлював дані дуже багато років.
Кому не доведеться платити штраф, навіть якщо він не оновлював дані 10 років: роз’яснення ТЦК
В ТЦК сказали, Кому не доведеться платити штраф, навіть якщо він не оновлював дані 10 років/ колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Якщо військовозобов’язаний раніше не оновлював дані навіть понад 10 років, але потім у межах закону оновив свої дані у період трьох місяців до 16 липня цього року, то йому не будуть виписувати штраф за минулі порушення.

Усі військовозобов’язані, які оновили дані у передбачений новим законом 3-місячний період, не будуть оштрафовані. Про це заявив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало в інтерв’ю Главреду.

"Цей період у 3 місяці надавався спеціально для оновлення даних. Якщо людина оновила дані, а до того 10 років не оновлювала, то все, їй пощастило, штрафу не буде", – сказав він.

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Монукало зазначив, що це так само, як з добровільною здачею зброї.

"Адже термін для оновлення даних надавався всім військовозобов'язаним, щоб зменшити навантаження на ТЦК і зрозуміти, що людина має право на відстрочку або не підлягає призову на військову службу", – пояснив представник ТЦК.

Хто такий Сергій Монукало

Сергій Станіславович Монукало – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковник ЗСУ.

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Раніше у ТЦК відповіли, що відбувається з тими, хто не оновив дані у "Резерв+". Стало відомо, які плани у ТЦК на тих чоловіків, які не оновили дані в "Резерв+" до 16 липня.

Також раніше повідомлялося, що всі відстрочки від мобілізації будуть діяти лише до 9 листопада. В ТЦК розповіли про те, як поновити відстрочку від мобілізації після 9 листопада та навели приклади ситуацій, коли відстрочку можуть не продовжити.

Нагадаємо, у ТЦК назвали, кого поліція затримуватиме і силою доставлятиме до військкоматів. Якщо людина відмовляється від повістки, то про це повідомляють органи Національної поліції, каже Сергій Монукало.

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