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Повістки поштою в Україні вручатимуть по-новому: Кабмін запровадив зміни

Маріна Фурман
9 жовтня 2024, 15:38
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Повістки від ТЦК вручатимуть тільки особисто адресатам відповідно до нових правил Кабміну.
Повістки поштою в Україні вручатимуть по-новому: Кабмін запровадив зміни
Вручення повістки поштовими працівниками / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Представник пошти зобов’язаний вручити повістку від територіального центру комплектування та соціальної підтримки особисто адресату. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України № 1147.

У документі пишуть, що повістка про виклик або оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з позначками "Повістка ТЦК", "Вручити особисто".

"Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто одержувачу", - йдеться у постанові.

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Якщо адресат не знаходиться за вказаною на рекомендованому листі адресою, то в такому разі працівник пошти повідомляє його за наявним номером телефону або залишає у поштовій скриньці записку про отримання рекомендованого листа з поміткою "Повістка ТЦК".

Якщо ж протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника, тобто до представника ТЦК.

Аналогічна процедура відбувається, якщо отримувач відмовляється від листа. Працівник пошти робить позначку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його відправнику.

Якщо ж поштовому представнику вдалось доставити лист до адресата, то в такому разі одержувач підтверджує отримання своїм підписом та зазначає своє прізвище та ініціали або ім’я та прізвище.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало розповідав, що Міноборони працює над автоматизацією процесу видачі повісток. Зокрема, започатковано процес вручення повісток поштою із використанням реєстру "Оберіг".

Нещодавно Кабмін встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області, протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти діб.

Тим часом, представник ТЦК Сергій Монукало повідомляв, якщо військовозобов'язаний не прийшов за повісткою, то відповідальність визначатиметься згідно з адміністративним кодексом правопорушень. Основне правопорушення за статтею 210-1 тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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