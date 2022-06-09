"А без американських брендів ніяк?": Волочкову розпекли за бомжуватий образ

Волочкову розпекли за бомжуватий образ / instagram.com/volochkova_art/

Російська балерина Анастасія Волочкова зіткнулася з критикою. Її наряд і рекламна інтеграція стала "червоною ганчіркою" для підписників.

На своїй сторінці в Instagram Волочкова вирішила похвалитися новим образом і дотепним коментарем, але, як завжди, облажалася.

Вигляд балерини назвали бомжуватим, а деякий її передплатники обурилися тим, що вона носить іноземні бренди.

"А зараз без американських брендів зовсім ніяк?", "Початок 90-х відпочиває. Як вона набридла на своїх старих ходулях, дешевій майці, джинси з городу, хвіст з дроту, башка вічно брудна, зате Перстень", "Навіщо це взуття безглузде?", "Анастасія, зараз моду диктують моделі, кольору, довжини. Ви ж кричите в кожному пості, що патріотка. Навіщо тоді одягаєте одяг з явною ознакою західного походження?",- писали в коментарях під фото Анастасії.

instagram.com/volochkova_art/

Раніше російська балерина Анастасія Волочкова знову дала привід посміятися над собою. Причиною знущань на ній став зовнішній вигляд.

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