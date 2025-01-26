З літа 2024 року артист практично не виходить із лікарень.

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Василь Ліванов у реанімації - Василь Ліванов зараз / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

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Організм Ліванова працює з великими перебоями - раз на кілька місяців він потрапляє до лікарні з різних причин

Нещодавно артист потрапив до реанімації через проблеми з головним мозком

Влітку 2024 року в російського актора кіно та дубляжу Василя Ліванова видалили тромб, у жовтні він переніс інсульт. Листопад - анемія і виразка шлунка з кровотечею, пізніше - медикаментозна кома. Коли лікарі стабілізували стан артиста-путініста, той почав вимагати виписки з лікарні і вирушив на лікування додому.

Однак тиждень тому в Ліванова виявили ознаки стійкої до антибіотиків бактеріальної інфекції. Зараз він у реанімації, повідомляють росЗМІ.

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Ослаблена численними лікарськими препаратами імунна система 89-річного актора дала черговий збій. До лікарні він потрапив зі слабкістю, запамороченням і тахікардією.

Фахівці визначили, що кровообіг у головному мозку Василя Ліванова порушений. У зв'язку з цим він і провів кілька днів у реанімації. Наразі його нібито перевели у звичайне відділення, але подробиці самопочуття актора не розголошуються.

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Раніше Главред розповідав, що росіяни збунтувалися проти путіністки Лоліти Мілявської. Співачка почала огризатися і повчати своїх кривдників - через тотальне скасування концертів у неї виявилося занадто багато вільного часу.

Також стало відомо, що у Яніса Тімми перед смертю були проблеми з фінансами, через що латвійський баскетболіст брав у борг у колишньої дружини - співачки Анни Сєдокової.

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Хто такий Василь Ліванов? Василь Ліванов - радянський і російський кіноактор, режисер кіно і мультиплікації, сценарист, письменник; народний артист РРФСР (1988). Здобув найбільшу популярність як творець екранного образу Шерлока Холмса в циклі телефільмів "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" режисера Ігоря Масленнікова за творами Артура Конана Дойла, повідомляє Вікіпедія. Підтримує війну в Україні та диктатора Путіна.

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