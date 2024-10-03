89-річний Шерлок-путініст Василь Ліванов екстрено госпіталізований

За останні кілька місяців актор потрапляє до лікарні вже не вперше.

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Василь Ліванов потрапив до лікарні - у Ліванова інсульт з ускладненнями / колаж: Главред, фото: imdb.com

Російський актор кіно і дубляжу Василь Ліванов влітку 2024 року переніс операцію з видалення тромбу і розширення судин. 29 вересня він знову відчув нездужання - задуху, порушення мови, біль і слабкість у тілі та ногах, повідомляють росЗМІ.

Після цього артист потрапив до НДІ імені Скліфосовського - артист переніс інсульт головного мозку. Його дружина повідомила пресі, що Ліванов почувається непогано.

Однак уже сьогодні стало відомо, що лікування артиста не дало очікуваного ефекту. Рівень кисню в крові "Шерлока" виявився вкрай низьким, до того ж у його організмі виявилися маркери запалення, кількість яких перевищує норму в 5 разів.

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У зв'язку з цим Василя Ліванова перевели в реанімацію і помістили під апарат ШВЛ. "Реанімація неврології, стан важкий", - повідомили пресі лікарі.

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