89-річний Шерлок-путініст Василь Ліванов екстрено госпіталізований

Російський актор кіно і дубляжу Василь Ліванов влітку 2024 року переніс операцію з видалення тромбу і розширення судин. 29 вересня він знову відчув нездужання - задуху, порушення мови, біль і слабкість у тілі та ногах, повідомляють росЗМІ.
Після цього артист потрапив до НДІ імені Скліфосовського - артист переніс інсульт головного мозку. Його дружина повідомила пресі, що Ліванов почувається непогано.
Однак уже сьогодні стало відомо, що лікування артиста не дало очікуваного ефекту. Рівень кисню в крові "Шерлока" виявився вкрай низьким, до того ж у його організмі виявилися маркери запалення, кількість яких перевищує норму в 5 разів.
У зв'язку з цим Василя Ліванова перевели в реанімацію і помістили під апарат ШВЛ. "Реанімація неврології, стан важкий", - повідомили пресі лікарі.
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Раніше зрадниця Лоліта показалася в труні. На такий перфоманс вона погодилася добровільно - ідея розіграти власний похорон здалася їй дотепною.
Також акторка-путіністка Людмила Артем'єва, відома за роллю в серіалі "Свати", налякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом - вона змінила імідж, через що її перестали впізнавати.
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