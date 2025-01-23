"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

Своє двадцятиріччя донька Анастасії Волочкової вже зустрічатиме у статусі заміжньої жінки.

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Анастасія Волочкова показала нареченого доньки Аріадни / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Коротко:

Аріадна Волочкова заручена і готується до весілля влітку 2025 року

Разом із нареченим, якого схвалила мама, Аріадна прийшла на її вечірку

Балерина-путіністка Анастасія Волочкова днями відсвяткувала своє 49-річчя. Вечірка була скромною - без танців і шпагатів без спідньої білизни та п'яних витівок танцівниці.

На її свято навіть прийшла її єдина донька Аріадна, яку Волочкова то обожнює до місяця і назад, то обговорює і поливає брудом у пресі. 19-річна спадкоємиця навіть наважилася привести на вечірку до мами свого нареченого.

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Знімками з донькою та її майбутнім чоловіком Анастасія Волочкова поділилася у своєму блозі в Instagram. "Учора на святкування мого Дня народження приїжджала улюблена донечка Аріадна з нареченим Нікітою. Я рада була бачити їхні щасливі обличчя. Благословила давно. Прекрасний був вечір!" - написала балерина.

19-річна Аріадна, яка лише 2023 року закінчила школу, планує вийти заміж за старшого на кілька років Нікіту вже цього літа. При цьому пишне весілля пара поки не планує - для майбутнього подружжя вінчання набагато важливіше за вечірку, повідомляють росЗМІ.

Анастасія Волочкова показала нареченого доньки Аріадни / instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова показала нареченого доньки Аріадни / instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відомий російський шоумен Рустам Солнцев розмазав балерину-путіністку Анастасію Волочкову через її звернення до Алли Пугачової.

Також танцівниця Анастасія Волочкова зізналася, що не може побороти важку хворобу вже багато років. Вона розкрила, через що за хвилину може вкритися пухирями.

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Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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