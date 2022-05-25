67-річний батько Тіни Кароль вирушив захищати Україну

Тіна Кароль розповіла, що її батько відправився в ТРО / instagram.com/tina_karol

У французькому виданні TV Magazine вийшло інтерв'ю з українською співачкою Тіною Кароль, яка зараз гастролює світом з метою підвищити обізнаність цивілізованого суспільства про війну в Україні, а також для збору коштів для постраждалих.

Так артистка, яка на момент нападу рф не перебувала в Україні, розповіла, що в її родині з'явився справжній герой - 67-річний батько Кароль, Григорій Ліберман, не зміг сидіти склавши руки, поки окупанти бомблять його рідну країну.

Чоловік у перші дні війни приєднався до територіальної оборони. Співачка зазначає, що таке рішення далося її татові легко, а ось сім'я довго не могла змиритися.

"Він міг би покинути країну в 67 років, але хоче залишитися і захищати Україну", - з гордістю повідомляє Тіна Кароль.

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Раніше стало відомо, що музикант Андрій Хливнюк вирушив на схід України, де зараз ведуться найзапекліші бої у війні, яку Росія розв'язала проти України.

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