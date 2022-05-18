Тіна Кароль показала свою любов у лавах ЗСУ

Тіна Кароль показала свого "краша" з ЗСУ / instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль зазвичай ревно оберігає все, що стосується її особистого життя, але, схоже, вона знайшла чоловіка, про якого вона готова заявити на всю свою величезну фанатську аудиторію.

Так в сторіс на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала знімок привабливого чоловіка у військовій формі. Солдата у формі ЗСУ з бородою і сумними очима Кароль назвала своїм крашем (від англ. crush - любов з першого погляду / сильна закоханість).

Також у підписі до фото артистка висловила надію одного разу познайомитися з цим солдатом, або з кимось, схожим на нього, з лав ЗСУ.

"Краш. Не відвести очей. Познайомитись би. Наші захисники - найкращі хлопці до шлюбу", - розповіла Тіна Кароль.

Тіна Кароль показала свого "краша" з ЗСУ / instagram.com/tina_karol

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