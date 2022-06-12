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Девід Бекхем розповів, що його бісить у дружині Вікторії після 23 років шлюбу

12 червня 2022, 03:38

У футболіста є звичка, яку дружина відмовляється розділяти незважаючи на роки, прожиті разом.

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Девід Бекхем розповів, що його бісить у дружині Вікторії / instagram.com/davidbeckham

Девід та Вікторія Бекхем 23 роки в шлюбі, разом виховують чотирьох дітей і здаються просто ідеальною парою. Міцності їх відносин заздрять, на них рівняються.

Однак, незважаючи на суперзірковий статус, Бекхеми залишаються звичайною сім'єю зі своїми проблемами і розбіжностями. Більш того, ідеальна Вікторія, еталон стилю та елегантності, має погану звичку, яка доводить англійського футболіста до зубовного скреготу.

В інтерв'ю для шоу 29 питань, яке веде друг Девіда, футбольний тренер Гарі Невілл, Девід розповів, що його дратує в дружині: "Я дуже охайний, а вона ні". Далі він роз'яснив - він обожнює прибиратися, в той час як Вікторія його поглядів в цьому плані не поділяє. І поспішив запевнити - його дружина в плані особистої гігієни дуже охайна.

Що ж стосується його поганих звичок, то тут Бекхем припустив, що його дружину, ймовірно, дратує що він постійно покашлює. Але у відповіді він був не цілком впевнений: "Напевно, є й інші речі, які мені подобаються, а їй ні".

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Раніше екс"перчинка", 48-річна британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем похвалилася витонченою фігуркою в міні-спідниці.

Також стали відомі умови, за яких Джонні Депп готовий "пробачити" своїй колишній дружині Ембер Херд багатомільйонну компенсацію в якості відшкодування збитку.

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